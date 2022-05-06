https://ria.ru/20220506/gumkoridory-1787112857.html
Россия регулярно открывает гумукоридоры с "Азовстали", заявил Небензя
Россия регулярно открывает гумукоридоры с "Азовстали", заявил Небензя - РИА Новости, 06.05.2022
Россия регулярно открывает гумукоридоры с "Азовстали", заявил Небензя
Генсек ООН Антониу Гутерреш и Киев не "уломали" Россию на открытие гуманитарных коридоров с "Азовстали" в Мариуполи — Москва регулярно открывает их сама, заявил РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T00:09
2022-05-06T00:09
2022-05-06T02:42
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ООН, 6 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и Киев не "уломали" Россию на открытие гуманитарных коридоров с "Азовстали" в Мариуполи — Москва регулярно открывает их сама, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя."Поездка генсекретаря ООН в Россию и на Украину подавалась как СМИ, так и западными политиками в абсолютно извращенном ключе. Так, сознательно создается впечатление, что Украине и ООН удалось "уломать" Россию открыть гумкоридор для эвакуации мирных жителей из "Азовстали", — сказал Небензя."Между тем гумкоридоры там российская сторона открывает регулярно, открыты они, кстати сказать, и сегодня", — добавил он.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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в мире, россия, украина, оон, василий небензя, азовсталь, мариуполь, вооруженные силы рф
00:09 06.05.2022 (обновлено: 02:42 06.05.2022)
Россия регулярно открывает гумукоридоры с "Азовстали", заявил Небензя
Небензя: Россия и без призывов ООН и Киева регулярно открывает гумукоридоры с "Азовстали"