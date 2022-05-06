https://ria.ru/20220506/gumkoridory-1787112857.html

Россия регулярно открывает гумукоридоры с "Азовстали", заявил Небензя

Россия регулярно открывает гумукоридоры с "Азовстали", заявил Небензя - РИА Новости, 06.05.2022

Россия регулярно открывает гумукоридоры с "Азовстали", заявил Небензя

Генсек ООН Антониу Гутерреш и Киев не "уломали" Россию на открытие гуманитарных коридоров с "Азовстали" в Мариуполи — Москва регулярно открывает их сама, заявил РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T00:09

2022-05-06T00:09

2022-05-06T02:42

в мире

россия

украина

оон

василий небензя

азовсталь

мариуполь

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786755838_0:89:3483:2048_1920x0_80_0_0_58945c3ea450ce73bc2614d128539d2d.jpg

ООН, 6 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и Киев не "уломали" Россию на открытие гуманитарных коридоров с "Азовстали" в Мариуполи — Москва регулярно открывает их сама, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя."Поездка генсекретаря ООН в Россию и на Украину подавалась как СМИ, так и западными политиками в абсолютно извращенном ключе. Так, сознательно создается впечатление, что Украине и ООН удалось "уломать" Россию открыть гумкоридор для эвакуации мирных жителей из "Азовстали", — сказал Небензя."Между тем гумкоридоры там российская сторона открывает регулярно, открыты они, кстати сказать, и сегодня", — добавил он.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

россия

украина

азовсталь

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, оон, василий небензя, азовсталь, мариуполь, вооруженные силы рф