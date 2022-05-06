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Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" прошел в Кремле

Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" прошел в Кремле - РИА Новости, 06.05.2022

Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" прошел в Кремле

В Государственном Кремлёвском Дворце 4 мая 2022 года уже в седьмой раз состоялся гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:59

2022-05-06T15:59

2022-05-06T16:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 мая – Пресс-служба АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура". В Государственном Кремлёвском Дворце 4 мая 2022 года уже в седьмой раз состоялся гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!"Ежегодно с 2015 года проходит гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!", художественным руководителем которого все эти годы был Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Василий Семёнович Лановой. Проведение этих концертов накануне праздника Великой Победы стало доброй традицией.АНО "Армия и культура", организаторы Акции, продолжают дело В.С. Ланового в целях сохранения памяти о доблести и героизме нашего народа в Великой Отечественной войне и формирования у молодого поколения правильных ценностных ориентиров.Перед началом концерта в фойе Кремлевского Дворца зрители познакомились с выставкой Проекта "Аллея Российской Славы", где были представлены бюсты граждан, прославивших Отечество. За годы существования этого проекта установлено более 1800 бюстов, скульптур и памятных знаков в городах России и стран мира.Сотрудники "Почты России" предоставили гостям возможность написать и отправить памятную открытку родным и близким со словами поздравления с Днем Победы.Ведущими концертной программы выступили Заслуженная артистка России Екатерина Гусева и Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, которые зачитали приветствие мэра Москвы Сергея Собянина участникам Акции, в котором в частности, говорится: "День Победы - самый дорогой праздник для всех россиян. В эти дни мы особенно остро чувствуем свое духовное родство и народное единство с ветеранами Великой Отечественной войны, сокрушившим фашизм. Сохранение памяти о павших и живых героях лежит в основе общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!", которая уже в седьмой раз проходит в преддверии великого праздника".Под аплодисменты зрительного зала были вручены цветы ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим-участникам военной спецоперации на Украине.Участниками акции стали студенты, школьники, кадеты, члены общественных и патриотических организаций, общественность Москвы. Среди почетных гостей акции были Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, ветераны Великой Отечественной войны, председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин и другие.В концертной программе приняли участие артисты российской эстрады и кино, Народные артисты РСФСР Ирина Купченко, Александр Михайлов, Михаил Ножкин, Ренат Ибрагимов, Народные артистки России Надежда Кадышева, Диана Гурцкая, Заслуженные артисты РФ Аскар Абдразаков, Григорий Лепс, Зара, популярные исполнители Сосо Павлиашвили, Евгений Кунгуров, Юрий Кононов и другие.Яркой эмоциональной точкой программы стала песня "Бессмертный полк", под которую курсанты кадетского училища вынесли на сцену фотографии бойцов и командиров Великой Отечественной, поколения Победителей.Телевизионная версия концерта будет показана на телеканале ТВЦ 8 мая 2022 года.Генеральный информационный партнер - РИА Новости.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы