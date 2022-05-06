В Россию за сутки эвакуировали из ЛНР, ДНР и Украины 17 419 человек
МО: в Россию за сутки эвакуировали из ЛНР, ДНР и Украины 17 419 человек
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Россию эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2449 детей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, всего с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли 1 147 374 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2449 детей. Всего с начала специальной военной операции - уже 1 147 374 человека, из которых 203 799 детей", - сказал он.
Генерал подчеркнул, что в субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, оборудованные всем необходимым, где с прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь.
Мизинцев заявил, что 169 граждан Украины за прошедшие сутки изъявили желание эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений 2 754 846 из 2133 населенных пунктов Украины. По его словам, это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.