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В Россию за сутки эвакуировали из ЛНР, ДНР и Украины 17 419 человек - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787330551.html
В Россию за сутки эвакуировали из ЛНР, ДНР и Украины 17 419 человек
В Россию за сутки эвакуировали из ЛНР, ДНР и Украины 17 419 человек - РИА Новости, 06.05.2022
В Россию за сутки эвакуировали из ЛНР, ДНР и Украины 17 419 человек
За прошедшие сутки в Россию эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2449 детей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, всего с начала специальной военной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:52
2022-05-06T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Россию эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2449 детей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, всего с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли 1 147 374 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2449 детей. Всего с начала специальной военной операции - уже 1 147 374 человека, из которых 203 799 детей", - сказал он.Генерал подчеркнул, что в субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, оборудованные всем необходимым, где с прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь.Мизинцев заявил, что 169 граждан Украины за прошедшие сутки изъявили желание эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений 2 754 846 из 2133 населенных пунктов Украины. По его словам, это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.
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в мире, украина, луганская народная республика
23:52 06.05.2022
 
В Россию за сутки эвакуировали из ЛНР, ДНР и Украины 17 419 человек

МО: в Россию за сутки эвакуировали из ЛНР, ДНР и Украины 17 419 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Россию эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2449 детей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, всего с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли 1 147 374 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2449 детей. Всего с начала специальной военной операции - уже 1 147 374 человека, из которых 203 799 детей", - сказал он.
Генерал подчеркнул, что в субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, оборудованные всем необходимым, где с прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь.
Мизинцев заявил, что 169 граждан Украины за прошедшие сутки изъявили желание эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений 2 754 846 из 2133 населенных пунктов Украины. По его словам, это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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