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Второй автобус с территории "Азовстали" вывез еще тринадцать мирных граждан - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787300130.html
Второй автобус с территории "Азовстали" вывез еще тринадцать мирных граждан
Второй автобус с территории "Азовстали" вывез еще тринадцать мирных граждан - РИА Новости, 06.05.2022
Второй автобус с территории "Азовстали" вывез еще тринадцать мирных граждан
Еще 13 мирных граждан, включая одного ребенка, вывезли с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:23
2022-05-06T19:35
обострение ситуации в днр и лнр
украина
мариуполь
азовсталь
в мире
игорь конашенков
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МАРИУПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Еще 13 мирных граждан, включая одного ребенка, вывезли с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Это уже второй автобус за день, общее число эвакуированных в пятницу, таким образом, составило 25 человек, включая пятерых детей. Во втором автобусе также приехали со своими хозяевами две собаки. Людей пересадили в более комфортабельный автобус большего размера, после чего он отправился в поселок Безыменное, где расположен временный лагерь для эвакуируемых с "Азовстали" и других территорий в Мариуполе.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786977298.html
украина
мариуполь
азовсталь
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украина, мариуполь, азовсталь, в мире, игорь конашенков, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, александр семенов (батальон "восток")
19:23 06.05.2022 (обновлено: 19:35 06.05.2022)
 
Второй автобус с территории "Азовстали" вывез еще тринадцать мирных граждан

Второй автобус с территории "Азовстали" вывез еще тринадцать мирных граждан

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Еще 13 мирных граждан, включая одного ребенка, вывезли с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.
Это уже второй автобус за день, общее число эвакуированных в пятницу, таким образом, составило 25 человек, включая пятерых детей. Во втором автобусе также приехали со своими хозяевами две собаки. Людей пересадили в более комфортабельный автобус большего размера, после чего он отправился в поселок Безыменное, где расположен временный лагерь для эвакуируемых с "Азовстали" и других территорий в Мариуполе.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:55
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаМариупольАзовстальВ миреИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФАлександр Семенов (батальон "Восток")
 
 
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