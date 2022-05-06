https://ria.ru/20220506/donbass-1787145321.html

Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов

Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022

Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 57 украинских националистов, танк и четыре 120-миллиметровых миномета за... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:36

2022-05-06T10:36

2022-05-06T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 57 украинских националистов, танк и четыре 120-миллиметровых миномета за минувшие сутки."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, четыре 120-миллиметровых миномёта, один танк, две БМП и два грузовых транспортных средства с боекомплектом. Захвачены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, одна БМП, два бронированных и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787147222.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика