https://ria.ru/20220506/donbass-1787145321.html
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 57 украинских националистов, танк и четыре 120-миллиметровых миномета за... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:36
2022-05-06T10:36
2022-05-06T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 57 украинских националистов, танк и четыре 120-миллиметровых миномета за минувшие сутки."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, четыре 120-миллиметровых миномёта, один танк, две БМП и два грузовых транспортных средства с боекомплектом. Захвачены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, одна БМП, два бронированных и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787147222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
10:36 06.05.2022 (обновлено: 11:45 06.05.2022)
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов и танк