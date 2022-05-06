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Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/donbass-1787145321.html
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 57 украинских националистов, танк и четыре 120-миллиметровых миномета за... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:36
2022-05-06T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 57 украинских националистов, танк и четыре 120-миллиметровых миномета за минувшие сутки."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, четыре 120-миллиметровых миномёта, один танк, две БМП и два грузовых транспортных средства с боекомплектом. Захвачены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, одна БМП, два бронированных и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787147222.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
10:36 06.05.2022 (обновлено: 11:45 06.05.2022)
 
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов

Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 57 украинских националистов и танк

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 57 украинских националистов, танк и четыре 120-миллиметровых миномета за минувшие сутки.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, четыре 120-миллиметровых миномёта, один танк, две БМП и два грузовых транспортных средства с боекомплектом. Захвачены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, одна БМП, два бронированных и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
10:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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