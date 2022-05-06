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Дегтярев: в Хабаровском крае появится новое производство домокомплектов

Дегтярев: в Хабаровском крае появится новое производство домокомплектов - РИА Новости, 06.05.2022

Дегтярев: в Хабаровском крае появится новое производство домокомплектов

Подготовлено инвестпредложение по созданию высокотехнологичного производства конструкций из дерева для флагманского проекта "Дом дальневосточника" в Хабаровском РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T06:47

2022-05-06T06:47

2022-05-06T06:47

хабаровский край

экономика

хабаровск

михаил дегтярев

россия

общество

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ХАБАРОВСК, 6 мая — РИА Новости. Подготовлено инвестпредложение по созданию высокотехнологичного производства конструкций из дерева для флагманского проекта "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае мощностью до 400 тысяч квадратных метров в год, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Проект предполагает строительство индивидуальных жилых домов по современным технологиям и из местных пиломатериалов. С такой инициативой выступил глава региона в мае прошлого года. Реализация проекта позволит стимулировать развитие отрасли глубокой переработки древесины в крае и нарастить объемы жилищного строительства.Адаптация местных предприятий лесопромышленного комплекса стала одним из главных вопросов оперштаба. Как доложил зампред краевого правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров, по итогам первого квартала объем производства основных видов продукции лесоперабатывающих компаний превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Экспорт пиломатериалов и топливных гранул вырос на 20% и 10,8% соответственно.По словам губернатора, среди наиболее эффективных мер поддержки отрасли – параллельный импорт запчастей и комплектующих для используемой на производстве техники, переориентация поставок готовой продукции, поиск новых рынков сбыта."В рамках пакета антисанкционных мер федеральным правительством принято решение продлить сроки выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры. Предприятия, реализующие приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов, получат отсрочку на год", — уточнил глава региона.В ближайшее время проектировщики представят несколько типовых проектов жилых домов разной площади: от 75 до 220 квадратных метров. Согласно разработанной минстроем края единой концепции, люди смогут выбрать участок 5, 10 или 15 соток. Проекты строительства уже представили молодым и многодетным семьям Хабаровска.Выбрать технологии деревянного домостроения с января жители могут на сайте правительства региона. Минлесхоз края выделил три основных варианта: строительство из массива древесины (бревно, брус, оцилиндрованное бревно), каркасное домостроение и возведение панельных домов из дерева.Десять первых домов по проекту должны появиться уже в этом году, заявляли в краевом кабмине. Пилотными территориями, где появятся дома по программе "Дом дальневосточника", станут Комсомольский и Советско-Гаванский районы, сообщал начальник управления лесопромышленным комплексом министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Анатолий Сюзюмов. Называлась еще одна площадка — недалеко от поселка имени Горького на улице Литовская в Хабаровске.В сентябре прошлого года сообщалось, что уже более 30 компаний готовы подключиться к этому проекту. Правительство региона сосредоточено на поиске "надежных застройщиков — компаний, у которых гарантировано будет качественная древесина".Глава региона поставил задачу кабмину края — выйти к 2023 году на выпуск тысячи домокомплектов в год, а в перспективе, к 2025 году — до 10 тысяч. По его мнению, массовое производство возможно наладить в небольших цехах в каждом районном центре. Он заявлял, что краевое правительство готово субсидировать дальневосточных производителей деревянных домокомплектов. Дегтярев анонсировал, что готовый дом обойдется примерно в 50 тысяч рублей за квадратный метр.В декабре прошлого года Дегтярев заявил, что современные домокомплекты будут производить на Хабаровском судостроительном заводе (ХЗС), инвестор — компания "Сахалин-Инжиниринг" — арендует, а затем выкупит 15 тысяч "квадратов" для производства на предприятии. В ходе поездки на завод по изготовлению пластиковых изделий из продуктов вторичной переработки полимеров ООО "ТН-Пластики" (резидент ТОР "Хабаровск") в апреле глава региона отметил, что водосточные системы из ПВХ необходимы для малоэтажного строительства. По его словам, это будет особенно востребовано в "Доме дальневосточника".

https://ria.ru/20220504/zhile-1786752335.html

https://ria.ru/20220422/institut-1784865061.html

https://ria.ru/20220419/glempingi-1784338636.html

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экономика, хабаровск, михаил дегтярев, россия, общество