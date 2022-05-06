https://ria.ru/20220506/desovetizatsiya-1787216498.html

Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины - РИА Новости, 06.05.2022

Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины, сообщил в пятницу спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:47

2022-05-06T14:47

2022-05-06T14:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

украина

руслан стефанчук

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины, сообщил в пятницу спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук."Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины". Отныне в законодательстве Украины нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции", нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией, "вычищено" почти 1,2 тысячи актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - написал Стефанчук в социальных сетях.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.

https://ria.ru/20220426/kiev-1785593436.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр