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Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/desovetizatsiya-1787216498.html
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины - РИА Новости, 06.05.2022
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины
Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины, сообщил в пятницу спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:47
2022-05-06T14:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
руслан стефанчук
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины, сообщил в пятницу спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук."Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины". Отныне в законодательстве Украины нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции", нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией, "вычищено" почти 1,2 тысячи актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - написал Стефанчук в социальных сетях.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
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в мире, владимир зеленский, украина, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр
14:47 06.05.2022
 
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

Президент Украины Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства страны

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины, сообщил в пятницу спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины". Отныне в законодательстве Украины нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции", нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией, "вычищено" почти 1,2 тысячи актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - написал Стефанчук в социальных сетях.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
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