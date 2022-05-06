https://ria.ru/20220506/desovetizatsiya-1787216498.html
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины - РИА Новости, 06.05.2022
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины
Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины, сообщил в пятницу спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:47
2022-05-06T14:47
2022-05-06T14:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
руслан стефанчук
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины, сообщил в пятницу спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук."Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины". Отныне в законодательстве Украины нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции", нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией, "вычищено" почти 1,2 тысячи актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - написал Стефанчук в социальных сетях.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
https://ria.ru/20220426/kiev-1785593436.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a20fd60afcd3edc0513b230906f01eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины
Президент Украины Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства страны