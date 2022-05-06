https://ria.ru/20220506/davlenie-1787111839.html
Названы страны, которые находятся под давлением доллара
Названы страны, которые находятся под давлением доллара - РИА Новости, 06.05.2022
Названы страны, которые находятся под давлением доллара
Как только США ужесточают денежно-кредитную политику, развивающиеся рынки начинают ощущать на себе негативные последствия, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T01:15
2022-05-06T01:15
2022-05-06T01:15
экономика
сша
федеральная резервная система сша
бразилия
турция
аргентина
египет
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Как только США ужесточают денежно-кредитную политику, развивающиеся рынки начинают ощущать на себе негативные последствия, рассказала агентству “Прайм” руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам” Ольга Беленькая.Вложения в американский рынок при повышенной ставке ФРС становятся более привлекательными, и капиталы с развивающихся рынков уходят в США. Доллар укрепляется к прочим валютам, а условия финансирования на рынках других стран становятся жестче, пояснила эксперт.Наиболее уязвимы в этой ситуации государства, чья зависимость от внешнего финансирования выше, чем у развитых экономик, а уровень госдолга достаточно высок. У них часто возникает дефицит счета текущих операций, который на фоне общемирового роста цен может усугубиться у стран-импортеров энергоресурсов и продовольствия, продолжила собеседница агентства.К наиболее уязвимым к стоимости долларовых заимствований экономикам она отнесла Бразилию, Турцию, Аргентину, Египет и ЮАР.
https://ria.ru/20220505/dollar-1786896134.html
сша
бразилия
турция
аргентина
египет
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa80d10938c81e441eb9170a65231980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша, бразилия, турция, аргентина, египет, юар, доллар, ольга беленькая
Названы страны, которые находятся под давлением доллара
Аналитик Беленькая: Бразилия, Турция и ЮАР уязвимы к стоимости долларовых заимствований