https://ria.ru/20220506/davlenie-1787111839.html

Названы страны, которые находятся под давлением доллара

Названы страны, которые находятся под давлением доллара - РИА Новости, 06.05.2022

Названы страны, которые находятся под давлением доллара

Как только США ужесточают денежно-кредитную политику, развивающиеся рынки начинают ощущать на себе негативные последствия, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T01:15

2022-05-06T01:15

2022-05-06T01:15

экономика

сша

федеральная резервная система сша

бразилия

турция

аргентина

египет

юар

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Как только США ужесточают денежно-кредитную политику, развивающиеся рынки начинают ощущать на себе негативные последствия, рассказала агентству “Прайм” руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам” Ольга Беленькая.Вложения в американский рынок при повышенной ставке ФРС становятся более привлекательными, и капиталы с развивающихся рынков уходят в США. Доллар укрепляется к прочим валютам, а условия финансирования на рынках других стран становятся жестче, пояснила эксперт.Наиболее уязвимы в этой ситуации государства, чья зависимость от внешнего финансирования выше, чем у развитых экономик, а уровень госдолга достаточно высок. У них часто возникает дефицит счета текущих операций, который на фоне общемирового роста цен может усугубиться у стран-импортеров энергоресурсов и продовольствия, продолжила собеседница агентства.К наиболее уязвимым к стоимости долларовых заимствований экономикам она отнесла Бразилию, Турцию, Аргентину, Египет и ЮАР.

https://ria.ru/20220505/dollar-1786896134.html

сша

бразилия

турция

аргентина

египет

юар

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, бразилия, турция, аргентина, египет, юар, доллар, ольга беленькая