Рейтинг@Mail.ru
Названы страны, которые находятся под давлением доллара - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/davlenie-1787111839.html
Названы страны, которые находятся под давлением доллара
Названы страны, которые находятся под давлением доллара - РИА Новости, 06.05.2022
Названы страны, которые находятся под давлением доллара
Как только США ужесточают денежно-кредитную политику, развивающиеся рынки начинают ощущать на себе негативные последствия, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T01:15
2022-05-06T01:15
экономика
сша
федеральная резервная система сша
бразилия
турция
аргентина
египет
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Как только США ужесточают денежно-кредитную политику, развивающиеся рынки начинают ощущать на себе негативные последствия, рассказала агентству “Прайм” руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам” Ольга Беленькая.Вложения в американский рынок при повышенной ставке ФРС становятся более привлекательными, и капиталы с развивающихся рынков уходят в США. Доллар укрепляется к прочим валютам, а условия финансирования на рынках других стран становятся жестче, пояснила эксперт.Наиболее уязвимы в этой ситуации государства, чья зависимость от внешнего финансирования выше, чем у развитых экономик, а уровень госдолга достаточно высок. У них часто возникает дефицит счета текущих операций, который на фоне общемирового роста цен может усугубиться у стран-импортеров энергоресурсов и продовольствия, продолжила собеседница агентства.К наиболее уязвимым к стоимости долларовых заимствований экономикам она отнесла Бразилию, Турцию, Аргентину, Египет и ЮАР.
https://ria.ru/20220505/dollar-1786896134.html
сша
бразилия
турция
аргентина
египет
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa80d10938c81e441eb9170a65231980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, федеральная резервная система сша, бразилия, турция, аргентина, египет, юар, доллар, ольга беленькая
01:15 06.05.2022
 
Названы страны, которые находятся под давлением доллара

Аналитик Беленькая: Бразилия, Турция и ЮАР уязвимы к стоимости долларовых заимствований

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Как только США ужесточают денежно-кредитную политику, развивающиеся рынки начинают ощущать на себе негативные последствия, рассказала агентству “Прайм” руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам” Ольга Беленькая.
Вложения в американский рынок при повышенной ставке ФРС становятся более привлекательными, и капиталы с развивающихся рынков уходят в США. Доллар укрепляется к прочим валютам, а условия финансирования на рынках других стран становятся жестче, пояснила эксперт.
Наиболее уязвимы в этой ситуации государства, чья зависимость от внешнего финансирования выше, чем у развитых экономик, а уровень госдолга достаточно высок. У них часто возникает дефицит счета текущих операций, который на фоне общемирового роста цен может усугубиться у стран-импортеров энергоресурсов и продовольствия, продолжила собеседница агентства.
“Наблюдается и ухудшение экспортных условий. Так, если в начале года считалось, что нормализация ДКП мировых центробанков будет компенсирована относительно сильным ростом мировой экономики, выходящей из пандемии, то сейчас перспективы глобальной экономики, по крайней мере на этот год, представляются значительно хуже”, — объяснила Беленькая.
К наиболее уязвимым к стоимости долларовых заимствований экономикам она отнесла Бразилию, Турцию, Аргентину, Египет и ЮАР.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, почему доллару хорошо, когда всем плохо
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАБразилияТурцияАргентинаЕгипетЮАРДолларОльга Беленькая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала