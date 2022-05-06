https://ria.ru/20220506/blokirovka-1787325992.html

Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram*

Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 06.05.2022

Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram*

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал Facebook* и Instagram* враждебными и заявил о намерении... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:52

2022-05-06T22:52

2022-05-06T22:52

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

facebook

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал Facebook* и Instagram* враждебными и заявил о намерении инициировать вопрос об их блокировке на территории региона."К сожалению, эти некогда популярные социальные сети стали для жителей региона враждебными. Я буду инициировать вопрос о блокировке Facebook*, Instagram* и ряда Telegram-каналов, которые оскорбляют мнение населения", - сказал РИА Новости Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть

https://ria.ru/20220506/banki-1787325147.html

https://ria.ru/20220506/svyaz-1787324028.html

россия

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, херсонская область , украина, facebook, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)