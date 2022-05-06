Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/blokirovka-1787325992.html
Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram*
Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 06.05.2022
Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram*
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал Facebook* и Instagram* враждебными и заявил о намерении... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:52
2022-05-06T22:52
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
facebook
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал Facebook* и Instagram* враждебными и заявил о намерении инициировать вопрос об их блокировке на территории региона."К сожалению, эти некогда популярные социальные сети стали для жителей региона враждебными. Я буду инициировать вопрос о блокировке Facebook*, Instagram* и ряда Telegram-каналов, которые оскорбляют мнение населения", - сказал РИА Новости Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
https://ria.ru/20220506/banki-1787325147.html
https://ria.ru/20220506/svyaz-1787324028.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , украина, facebook, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
22:52 06.05.2022
 
Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram*

Херсонские власти намерены инициировать блокировку Facebook* и Instagram* в региона

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал Facebook* и Instagram* враждебными и заявил о намерении инициировать вопрос об их блокировке на территории региона.
"К сожалению, эти некогда популярные социальные сети стали для жителей региона враждебными. Я буду инициировать вопрос о блокировке Facebook*, Instagram* и ряда Telegram-каналов, которые оскорбляют мнение населения", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 22:45Специальная военная операция на Украине
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 22:31Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области восстановили мобильную связь
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаFacebookГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала