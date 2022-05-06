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С территории "Азовстали" эвакуировали 50 мирных жителей - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/azovstal-1787317626.html
С территории "Азовстали" эвакуировали 50 мирных жителей
С территории "Азовстали" эвакуировали 50 мирных жителей - РИА Новости, 06.05.2022
С территории "Азовстали" эвакуировали 50 мирных жителей
С комбината "Азовсталь" в Мариуполе вызволили 50 мирных жителей, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба России по гуманитарному... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:33
2022-05-06T21:49
специальная военная операция на украине
россия
азовсталь
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С комбината "Азовсталь" в Мариуполе вызволили 50 мирных жителей, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.По его данным, по инициативе Москвы 6 мая проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате гражданских лиц."Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на "Азовстали" продолжится 7 мая", — отмечается в сообщении.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью спецоперации в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/evakuirovannye-1787313721.html
https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787261801.html
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россия, азовсталь, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, игорь конашенков, владимир путин, мариуполь, москва
21:33 06.05.2022 (обновлено: 21:49 06.05.2022)
 
С территории "Азовстали" эвакуировали 50 мирных жителей

Минобороны: с "Азовстали" эвакуировали 50 мирных жителей, удерживавшихся националистами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Мирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С комбината "Азовсталь" в Мариуполе вызволили 50 мирных жителей, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
По его данным, по инициативе Москвы 6 мая проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате гражданских лиц.
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"Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на "Азовстали" продолжится 7 мая", — отмечается в сообщении.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью спецоперации в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАзовстальУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреИгорь КонашенковВладимир ПутинМариупольМосква
 
 
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