21:33 06.05.2022 (обновлено: 21:49 06.05.2022)
С территории "Азовстали" эвакуировали 50 мирных жителей
Минобороны: с "Азовстали" эвакуировали 50 мирных жителей, удерживавшихся националистами
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Мирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С комбината "Азовсталь" в Мариуполе вызволили 50 мирных жителей, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
По его данным, по инициативе Москвы 6 мая проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате гражданских лиц.
"Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на "Азовстали" продолжится 7 мая", — отмечается в сообщении.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью спецоперации в ведомстве назвали освобождение Донбасса.