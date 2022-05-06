https://ria.ru/20220506/alikhanov-1787138113.html

Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ для калининградцев

Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ для калининградцев - РИА Новости, 06.05.2022

Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ для калининградцев

Решение об открытии сухопутных границ для жителей Калининградской области принято, однако о точных датах и условиях станет известно на следующей неделе, сообщил РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:02

2022-05-06T10:02

2022-05-06T10:02

туризм

калининградская область

антон алиханов

россия

новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 6 мая – РИА Новости. Решение об открытии сухопутных границ для жителей Калининградской области принято, однако о точных датах и условиях станет известно на следующей неделе, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале."Скоро. Решение уже есть. На следующей неделе должны объявить", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос пользователя соцсети. Отмечается, что речь идет об открытии автомобильных границ для жителей региона.Ранее калининградские власти - в связи со спецификой географического положения Калининградской области и отсутствием авиасообщения с приграничными государствами - направили официальное письмо по внесению изменений в распоряжение №763-р, которое ограничивает путешествия в другие страны. Это позволит снять запрет на проезд через наземные пункты пропуска в Литву , в том числе с целью транзита в другие субъекты России и Белоруссию.

https://ria.ru/20220420/alikhanov-1784297697.html

калининградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область, антон алиханов, россия, новости - туризм