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Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ для калининградцев - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
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Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ для калининградцев
Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ для калининградцев - РИА Новости, 06.05.2022
Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ для калининградцев
Решение об открытии сухопутных границ для жителей Калининградской области принято, однако о точных датах и условиях станет известно на следующей неделе, сообщил РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:02
2022-05-06T10:02
туризм
калининградская область
антон алиханов
россия
новости - туризм
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КАЛИНИНГРАД, 6 мая – РИА Новости. Решение об открытии сухопутных границ для жителей Калининградской области принято, однако о точных датах и условиях станет известно на следующей неделе, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале."Скоро. Решение уже есть. На следующей неделе должны объявить", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос пользователя соцсети. Отмечается, что речь идет об открытии автомобильных границ для жителей региона.Ранее калининградские власти - в связи со спецификой географического положения Калининградской области и отсутствием авиасообщения с приграничными государствами - направили официальное письмо по внесению изменений в распоряжение №763-р, которое ограничивает путешествия в другие страны. Это позволит снять запрет на проезд через наземные пункты пропуска в Литву , в том числе с целью транзита в другие субъекты России и Белоруссию.
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калининградская область, антон алиханов, россия, новости - туризм
10:02 06.05.2022
 
Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ для калининградцев

Глава Калининградской области Алиханов пообещал сообщить решение об открытии границ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 мая – РИА Новости. Решение об открытии сухопутных границ для жителей Калининградской области принято, однако о точных датах и условиях станет известно на следующей неделе, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
"Скоро. Решение уже есть. На следующей неделе должны объявить", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос пользователя соцсети. Отмечается, что речь идет об открытии автомобильных границ для жителей региона.
Ранее калининградские власти - в связи со спецификой географического положения Калининградской области и отсутствием авиасообщения с приграничными государствами - направили официальное письмо по внесению изменений в распоряжение №763-р, которое ограничивает путешествия в другие страны. Это позволит снять запрет на проезд через наземные пункты пропуска в Литву , в том числе с целью транзита в другие субъекты России и Белоруссию.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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ТуризмКалининградская областьАнтон АлихановРоссияНовости - Туризм
 
 
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