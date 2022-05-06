19:49 06.05.2022 (обновлено: 19:54 06.05.2022)
Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ. 6 мая – РИА Новости. Тверская область в пятницу присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Оказание поддержки жителям этих территорий – наш вклад в реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, средства личной гигиены и медикаменты. Впервые на Донбасс из Тверской области отправят строительные материалы. Гуманитарная помощь собрана при участии предприятий Верхневолжья и неравнодушных жителей региона. Общий вес груза более 21 тонны.
Состав гуманитарного "Поезда помощи" будет сформирован в Москве из вагонов с разных регионов Российской Федерации, а затем отправится в Ростовскую область.
В пресс-службе отметили, что Тверская область по поручению губернатора регулярно организует отправку гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего было отправлено шесть фур (свыше 75 тонн товаров) и два гуманитарных груза весом свыше 29 тонн самолётами ИЛ-76. В состав грузов входят вода, мука, крупы, овощи, предметы первой необходимости, а также непродовольственные товары.
Другие новости региона читайте здесь>>