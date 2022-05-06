https://ria.ru/20220506/aktsiya-1787303100.html

Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи"

Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи" - РИА Новости, 06.05.2022

Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи"

Тверская область в пятницу присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T19:49

2022-05-06T19:49

2022-05-06T19:54

тверская область

общество

игорь руденя

тверская область

донбасс

тверь

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ТВЕРЬ. 6 мая – РИА Новости. Тверская область в пятницу присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи", сообщает пресс-служба регионального правительства.На железнодорожном вокзале Твери состоялась отправка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции на территории Украины и республик Донбасса."Оказание поддержки жителям этих территорий – наш вклад в реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, средства личной гигиены и медикаменты. Впервые на Донбасс из Тверской области отправят строительные материалы. Гуманитарная помощь собрана при участии предприятий Верхневолжья и неравнодушных жителей региона. Общий вес груза более 21 тонны.Состав гуманитарного "Поезда помощи" будет сформирован в Москве из вагонов с разных регионов Российской Федерации, а затем отправится в Ростовскую область.В пресс-службе отметили, что Тверская область по поручению губернатора регулярно организует отправку гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего было отправлено шесть фур (свыше 75 тонн товаров) и два гуманитарных груза весом свыше 29 тонн самолётами ИЛ-76. В состав грузов входят вода, мука, крупы, овощи, предметы первой необходимости, а также непродовольственные товары.

https://ria.ru/20220506/pamyatnik-1787144583.html

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тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь руденя, тверская область, донбасс, тверь