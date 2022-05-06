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Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи" - РИА Новости, 06.05.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220506/aktsiya-1787303100.html
Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи"
Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи" - РИА Новости, 06.05.2022
Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи"
Тверская область в пятницу присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:49
2022-05-06T19:54
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
донбасс
тверь
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ТВЕРЬ. 6 мая – РИА Новости. Тверская область в пятницу присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи", сообщает пресс-служба регионального правительства.На железнодорожном вокзале Твери состоялась отправка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции на территории Украины и республик Донбасса."Оказание поддержки жителям этих территорий – наш вклад в реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, средства личной гигиены и медикаменты. Впервые на Донбасс из Тверской области отправят строительные материалы. Гуманитарная помощь собрана при участии предприятий Верхневолжья и неравнодушных жителей региона. Общий вес груза более 21 тонны.Состав гуманитарного "Поезда помощи" будет сформирован в Москве из вагонов с разных регионов Российской Федерации, а затем отправится в Ростовскую область.В пресс-службе отметили, что Тверская область по поручению губернатора регулярно организует отправку гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего было отправлено шесть фур (свыше 75 тонн товаров) и два гуманитарных груза весом свыше 29 тонн самолётами ИЛ-76. В состав грузов входят вода, мука, крупы, овощи, предметы первой необходимости, а также непродовольственные товары.
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общество, игорь руденя, тверская область, донбасс, тверь
19:49 06.05.2022 (обновлено: 19:54 06.05.2022)
 

Тверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская область присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи"
Тверская область присоединилась к всероссийской акции Поезд помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 6 мая – РИА Новости. Тверская область в пятницу присоединилась к всероссийской акции "Поезд помощи", сообщает пресс-служба регионального правительства.
На железнодорожном вокзале Твери состоялась отправка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции на территории Украины и республик Донбасса.
"Оказание поддержки жителям этих территорий – наш вклад в реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, средства личной гигиены и медикаменты. Впервые на Донбасс из Тверской области отправят строительные материалы. Гуманитарная помощь собрана при участии предприятий Верхневолжья и неравнодушных жителей региона. Общий вес груза более 21 тонны.
Состав гуманитарного "Поезда помощи" будет сформирован в Москве из вагонов с разных регионов Российской Федерации, а затем отправится в Ростовскую область.
В Твери открыли памятник сотрудникам органов ГБ - ветеранам ВОВ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 10:32Тверская область
В Твери открыли памятник сотрудникам органов ГБ — ветеранам ВОВ
В пресс-службе отметили, что Тверская область по поручению губернатора регулярно организует отправку гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего было отправлено шесть фур (свыше 75 тонн товаров) и два гуманитарных груза весом свыше 29 тонн самолётами ИЛ-76. В состав грузов входят вода, мука, крупы, овощи, предметы первой необходимости, а также непродовольственные товары.

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Тверская областьОбществоИгорь РуденяТверская областьДонбассТверь
 
 
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