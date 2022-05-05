https://ria.ru/20220505/znanie-1787001645.html

Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей

Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей - РИА Новости, 05.05.2022

Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль пригласил президента РФ Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:24

2022-05-05T14:24

2022-05-05T14:30

общество

образование - общество

владимир путин

российское общество "знание"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000059_0:202:2967:1870_1920x0_80_0_0_2cb90ca317be7c3362cf198f710ab00a.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль пригласил президента РФ Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график."Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон "Знание" и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у вас получилось провести такой открытый урок", - сказал Древаль Путину во время встречи в Кремле.Президент поблагодарил собеседника за приглашение и пообещал посмотреть свой график. "Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику", - ответил Путин.

https://ria.ru/20220426/obrazovanie-1785608919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, владимир путин, российское общество "знание"