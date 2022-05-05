https://ria.ru/20220505/znanie-1787001645.html
Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей
Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей - РИА Новости, 05.05.2022
Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей
Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль пригласил президента РФ Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:24
2022-05-05T14:24
2022-05-05T14:30
общество
образование - общество
владимир путин
российское общество "знание"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000059_0:202:2967:1870_1920x0_80_0_0_2cb90ca317be7c3362cf198f710ab00a.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль пригласил президента РФ Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график."Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон "Знание" и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у вас получилось провести такой открытый урок", - сказал Древаль Путину во время встречи в Кремле.Президент поблагодарил собеседника за приглашение и пообещал посмотреть свой график. "Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику", - ответил Путин.
https://ria.ru/20220426/obrazovanie-1785608919.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000059_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_53139b73a53ffda67a6f24d07e6bf8e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, владимир путин, российское общество "знание"
14:24 05.05.2022 (обновлено: 14:30 05.05.2022)
Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей
Глава общества "Знание" Древаль пригласил Путина провести открытый урок для детей
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль пригласил президента РФ Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.
"Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон "Знание" и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у вас получилось провести такой открытый урок", - сказал Древаль Путину во время встречи в Кремле.
Президент поблагодарил собеседника за приглашение и пообещал посмотреть свой график. "Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику", - ответил Путин.