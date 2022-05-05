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Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей - РИА Новости, 05.05.2022
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Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей
Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей - РИА Новости, 05.05.2022
Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей
Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль пригласил президента РФ Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:24
2022-05-05T14:30
общество
образование - общество
владимир путин
российское общество "знание"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль пригласил президента РФ Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график."Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон "Знание" и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у вас получилось провести такой открытый урок", - сказал Древаль Путину во время встречи в Кремле.Президент поблагодарил собеседника за приглашение и пообещал посмотреть свой график. "Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику", - ответил Путин.
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общество, образование - общество, владимир путин, российское общество "знание"
14:24 05.05.2022 (обновлено: 14:30 05.05.2022)
 
Глава общества "Знание" пригласил Путина провести открытый урок для детей

Глава общества "Знание" Древаль пригласил Путина провести открытый урок для детей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль во время встречи
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль пригласил президента РФ Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.
"Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон "Знание" и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у вас получилось провести такой открытый урок", - сказал Древаль Путину во время встречи в Кремле.
Президент поблагодарил собеседника за приглашение и пообещал посмотреть свой график. "Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику", - ответил Путин.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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ОбществоОбразование - ОбществоВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"
 
 
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