https://ria.ru/20220505/zaporozhe-1787068776.html

В Запорожье введут комендантский час на весь день 9 мая

В Запорожье введут комендантский час на весь день 9 мая - РИА Новости, 05.05.2022

В Запорожье введут комендантский час на весь день 9 мая

Длительный комендантский час вводят в Запорожье, он будет действовать с 19.00 часов 8 мая до 5.00 утра 10 мая, сообщил в четверг секретарь Запорожского... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:23

2022-05-05T18:23

2022-05-05T18:23

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Длительный комендантский час вводят в Запорожье, он будет действовать с 19.00 часов 8 мая до 5.00 утра 10 мая, сообщил в четверг секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786504759.html

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запорожье

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожье, россия, ситуация в днр и лнр