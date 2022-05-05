В Запорожье введут комендантский час на весь день 9 мая
В Запорожье вводят комендантский час с 19:00 8 мая до пяти часов утра 10 мая
Вид на Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Длительный комендантский час вводят в Запорожье, он будет действовать с 19.00 часов 8 мая до 5.00 утра 10 мая, сообщил в четверг секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"В Запорожье снова будет долгий комендантский час. По решению военных он продлится с 19.00 (совпадает с мск) 8 мая до 5.00 10 мая. Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны", - написал Куртев в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.