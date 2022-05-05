https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

Вучич напомнил, что в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии

Вучич напомнил, что в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии - РИА Новости, 05.05.2022

Вучич напомнил, что в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители Запада, которые сейчас говорят о территориальной целостности Украины, во время агрессии НАТО в 1999... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:37

2022-05-05T16:37

2022-05-05T16:37

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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители Запада, которые сейчас говорят о территориальной целостности Украины, во время агрессии НАТО в 1999 году не говорили так о территориальной целостности Сербии, он призвал уважать позицию Белграда по санкциям в отношении России.Вучич в эти дни находился с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром с главой МИД Анналеной Бербок. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в четверг нанесла визит в Белград, где сначала провела разговор с министром обороны Небойшей Стефановичем, а затем встретилась с вернувшимся из Берлина главой государства."Когда говорите о территориальной целостности, …я бы попросил вас встать на наше место. Потому что так сладострастно, как сейчас говорят о территориальной целостности Боснии и Герцеговины, целостности Украины, целостности других стран, так не говорили в 1999 году о территориальной целостности Сербии. Тогда она никого не интересовала, она была нарушена грубейшим образом, чтобы была выделена одна территория из суверенной, независимой и международно признанной Сербии", - заявил Вучич журналистам DW в ответ на вопрос о санкциях РФ после встречи с Ламбрехт.По его словам, "все, у кого сейчас полон рот территориальной целостности сегодня, читают нам лекции" о том, как мы должны забыть резолюцию 1244 Совбеза ООН."Поэтому прошу вас, я знаю, что такое политика силы, знаю, насколько мы малы, отлично знаю, через что прошли, поэтому хочу поддерживать мир и стабильность. Мы отлично знаем, на каком пути находимся, прошу вас - немного уважения к этой стране, где убито 82 ребенка в ходе агрессии 1999 года, наши дети нам важны. Поэтому у нас есть определенная осторожность по отношению к санкциям, мы были под ними", - указал сербский лидер.Он отметил, что Сербия сделает все от нее зависящее, чтобы быть надежным союзником Германии, поддерживать мир на Балканах, быть стабилизирующим фактором в регионе и лучшим местом для немецких инвестиций, но призвал не запрещать сербам "иметь собственную позицию и свое мнение".Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html

https://ria.ru/20220126/uran-1769475010.html

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

https://ria.ru/20200209/1564342613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, россия, украина, нато, совет безопасности оон, оон, александр вучич, югославия