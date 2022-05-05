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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска в 15.27 мск вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивных систем залпового... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:49

2022-05-05T15:49

2022-05-05T15:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.27 мск вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.27 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины