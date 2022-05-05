https://ria.ru/20220505/ukraina-1787011389.html

В Киеве заявили об аресте 33 тысяч тонн минудобрений из России и Белоруссии

В Киеве заявили об аресте 33 тысяч тонн минудобрений из России и Белоруссии - РИА Новости, 05.05.2022

В Киеве заявили об аресте 33 тысяч тонн минудобрений из России и Белоруссии

Генпрокуратура Украины заявила об аресте 33 тысяч тонн минеральных удобрений, принадлежащих российским и белорусским предприятиям, решается вопрос об их... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:58

2022-05-05T14:58

2022-05-05T15:23

в мире

украина

россия

белоруссия

генеральная прокуратура украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/09/1520070917_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_209fafe452c09587330a2fba5c19b641.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины заявила об аресте 33 тысяч тонн минеральных удобрений, принадлежащих российским и белорусским предприятиям, решается вопрос об их конфискации и доход государства."Офисом генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 33 тысячи тонн минеральных удобрений, которые принадлежат предприятиям Российской Федерации и Республики Беларусь. Арестовано имущество в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.По информации ведомства, удобрения были ввезены на территорию Украины "в нарушение таможенного законодательства". Их ориентировочная стоимость – 22 миллиона долларов."Решается вопрос о конфискации арестованного имущества в доход государства", - отметили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, белоруссия, генеральная прокуратура украины