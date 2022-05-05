https://ria.ru/20220505/ucheniya-1786931624.html

Учения МЧС: паводки

Учения МЧС: паводки - РИА Новости, 05.05.2022

Учения МЧС: паводки

Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это – время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой.

2022-05-05T10:51

2022-05-05T10:51

2022-05-05T10:51

видео

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Если этот процесс не контролировать, то могут возникнуть подтопления.Столичные спасатели и городские службы заранее отработали действия в этот непростой период. Как проходили масштабные учения – смотрите в нашем видео.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Осипова

Светлана Осипова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учения МЧС: паводки Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это - время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой. Если этот процесс не контролировать, то могут возникнуть подтопления. Столичные спасатели и городские службы заранее отработали действия в этот непростой период. Как проходили масштабные учения – смотрите в нашем видео. 2022-05-05T10:51 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Осипова

видео, видео