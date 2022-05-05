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Учения МЧС: паводки - РИА Новости, 05.05.2022
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Учения МЧС: паводки
Учения МЧС: паводки - РИА Новости, 05.05.2022
Учения МЧС: паводки
Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это – время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой.
2022-05-05T10:51
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Если этот процесс не контролировать, то могут возникнуть подтопления.Столичные спасатели и городские службы заранее отработали действия в этот непростой период. Как проходили масштабные учения – смотрите в нашем видео.
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353
60
Учения МЧС: паводки
Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это - время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой. Если этот процесс не контролировать, то могут возникнуть подтопления. Столичные спасатели и городские службы заранее отработали действия в этот непростой период. Как проходили масштабные учения – смотрите в нашем видео.
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видео, видео
Учения МЧС: паводки
Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это – время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой.
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10:51 05.05.2022
 

Учения МЧС: паводки

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Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это – время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой.
Если этот процесс не контролировать, то могут возникнуть подтопления.Столичные спасатели и городские службы заранее отработали действия в этот непростой период. Как проходили масштабные учения – смотрите в нашем видео.
 
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