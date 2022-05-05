https://ria.ru/20220505/ucheniya-1786931624.html
Учения МЧС: паводки
Учения МЧС: паводки - РИА Новости, 05.05.2022
Учения МЧС: паводки
Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это – время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой.
2022-05-05T10:51
2022-05-05T10:51
2022-05-05T10:51
видео
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Если этот процесс не контролировать, то могут возникнуть подтопления.Столичные спасатели и городские службы заранее отработали действия в этот непростой период. Как проходили масштабные учения – смотрите в нашем видео.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Учения МЧС: паводки
Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это - время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой. Если этот процесс не контролировать, то могут возникнуть подтопления.
Столичные спасатели и городские службы заранее отработали действия в этот непростой период. Как проходили масштабные учения – смотрите в нашем видео.
2022-05-05T10:51
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PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Учения МЧС: паводки
Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это – время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой.
2022-05-05T10:51
true
PT1M44S
Учения МЧС: паводки
Весна несет с собой не только солнце и тепло. Это – время паводка и половодья, из-за таяния снега водохранилища начинают стремительно наполняться водой.
Если этот процесс не контролировать, то могут возникнуть подтопления.Столичные спасатели и городские службы заранее отработали действия в этот непростой период. Как проходили масштабные учения – смотрите в нашем видео.