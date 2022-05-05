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Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо - РИА Новости, 05.05.2022
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Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо
Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо - РИА Новости, 05.05.2022
Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо
Частные домовладения ряда городов Сибири, отапливаемые углем, будут переведены на альтернативные виды топлива, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:30
2022-05-05T09:30
общество
жкх
омск
красноярск
новокузнецк
виктория абрамченко
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Частные домовладения ряда городов Сибири, отапливаемые углем, будут переведены на альтернативные виды топлива, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем официальном Telegram-канале.По словам Абрамченко, правительство выделит на эти цели 12,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.Также вице-премьер подчеркнула, что правительство будет софинансировать приобретение, установку, монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и систем отопления для граждан.В доработанные комплексные планы Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы уже включены мероприятия по переводу печного отопления в домах граждан на более экологичное.
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общество, жкх, омск, красноярск, новокузнецк, виктория абрамченко
09:30 05.05.2022
 
Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо

Вице-премьер Абрамченко: частные дома в Сибири переведут с угля на альтернативное топливо

© РИА Новости / Александр ПатринВыгрузка угля к отопительному сезону
Выгрузка угля к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Выгрузка угля к отопительному сезону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Частные домовладения ряда городов Сибири, отапливаемые углем, будут переведены на альтернативные виды топлива, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем официальном Telegram-канале.
"Частные домовладения Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы, которые отапливаются углём, будут переведены на альтернативные виды топлива", - говорится в сообщении.
По словам Абрамченко, правительство выделит на эти цели 12,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Также вице-премьер подчеркнула, что правительство будет софинансировать приобретение, установку, монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и систем отопления для граждан.
В доработанные комплексные планы Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы уже включены мероприятия по переводу печного отопления в домах граждан на более экологичное.
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ОбществоЖКХОмскКрасноярскНовокузнецкВиктория Абрамченко
 
 
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