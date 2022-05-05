https://ria.ru/20220505/toplivo-1786917143.html

Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо

Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо - РИА Новости, 05.05.2022

Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо

Частные домовладения ряда городов Сибири, отапливаемые углем, будут переведены на альтернативные виды топлива, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:30

2022-05-05T09:30

2022-05-05T09:30

общество

жкх

омск

красноярск

новокузнецк

виктория абрамченко

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Частные домовладения ряда городов Сибири, отапливаемые углем, будут переведены на альтернативные виды топлива, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем официальном Telegram-канале.По словам Абрамченко, правительство выделит на эти цели 12,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.Также вице-премьер подчеркнула, что правительство будет софинансировать приобретение, установку, монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и систем отопления для граждан.В доработанные комплексные планы Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы уже включены мероприятия по переводу печного отопления в домах граждан на более экологичное.

https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766114785.html

омск

красноярск

новокузнецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жкх, омск, красноярск, новокузнецк, виктория абрамченко