https://ria.ru/20220505/toplivo-1786917143.html
Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо
Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо - РИА Новости, 05.05.2022
Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо
Частные домовладения ряда городов Сибири, отапливаемые углем, будут переведены на альтернативные виды топлива, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:30
2022-05-05T09:30
2022-05-05T09:30
общество
жкх
омск
красноярск
новокузнецк
виктория абрамченко
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Частные домовладения ряда городов Сибири, отапливаемые углем, будут переведены на альтернативные виды топлива, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем официальном Telegram-канале.По словам Абрамченко, правительство выделит на эти цели 12,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.Также вице-премьер подчеркнула, что правительство будет софинансировать приобретение, установку, монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и систем отопления для граждан.В доработанные комплексные планы Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы уже включены мероприятия по переводу печного отопления в домах граждан на более экологичное.
https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766114785.html
омск
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, омск, красноярск, новокузнецк, виктория абрамченко
Частные дома в Сибири планируют перевести с угля на альтернативное топливо
Вице-премьер Абрамченко: частные дома в Сибири переведут с угля на альтернативное топливо