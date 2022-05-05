https://ria.ru/20220505/teroborona-1786945955.html

В Херсонской области у экс-бойца теробороны изъяли автоматы и гранаты

В Херсонской области у экс-бойца теробороны изъяли автоматы и гранаты - РИА Новости, 05.05.2022

В Херсонской области у экс-бойца теробороны изъяли автоматы и гранаты

Восемь автоматов Калашникова, патроны и гранаты изъяли сотрудники российских силовых структур у жителя Херсона, бывшего участника украинской территориальной... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:37

2022-05-05T11:37

2022-05-05T11:37

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сергей лавров

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ак-74

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ХЕРСОН, 5 мая – РИА Новости. Восемь автоматов Калашникова, патроны и гранаты изъяли сотрудники российских силовых структур у жителя Херсона, бывшего участника украинской территориальной обороны, который добровольно сдал оружие, передаёт корреспондент РИА Новости.В схроне, который экс-боец теробороны раскопал и показал силовикам, находилось восемь автоматов АК-74 и АК-74М, гранаты Ф-1 и РГД-5, подсумки и магазины, упаковки патронов, запалы для гранат. По его словам, он получал оружие в военкомате сразу после начала российской спецоперации вместе с другими участниками теробороны, они передали оружие ему на хранение. Он рассказал, что когда начались боевые действия, он после первого артобстрела сбежал с позиций, решив больше не воевать, и закопал оружие во дворе своего дома в пригороде Херсона.Российские силовики в течение нескольких недель изымают оружие у жителей подконтрольных вооруженным силам РФ территорий, обнаруживают большие схроны с автоматами, пулеметами, гранатометами, взрывчаткой, которые украинские власти бесконтрольно раздавали гражданскому населению. В середине апреля в распоряжении РИА Новости оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что сотрудники службы перед бегством из Херсона - через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова - завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783755982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, сергей лавров, украина, херсон, россия, ак-74, ак-74м, служба безопасности украины, херсонская область , в мире