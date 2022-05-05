https://ria.ru/20220505/tankisty-1787000844.html

Минобороны показало, как танкисты уничтожают украинские огневые точки в ЛНР

Минобороны показало, как танкисты уничтожают украинские огневые точки в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022

Минобороны показало, как танкисты уничтожают украинские огневые точки в ЛНР

Минобороны опубликовало видео подавления огневых точек украинского укрепрайона российскими танками. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:34

2022-05-05T14:34

2022-05-05T17:26

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

народная милиция лнр

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео подавления огневых точек украинского укрепрайона российскими танками.В ролике показана загрузка боеприпасов и действия экипажей боевых машин. В видео продемонстрирована стрельба как на ходу, так и во время остановки.Российские танковые подразделения уничтожают огневые точки, с которых противник ведет огонь из автоматического оружия, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.Кроме того, танковые экипажи ведут огонь для разрушения укреплений и уничтожают огневые позиции снайперов. Танки Т-72Б3 подавляют наиболее укрепленные участки украинских укрепрайонов, а также технику и живую силу противника, заключили в Минобороны.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html

https://ria.ru/20220425/mi-8-1785254579.html

россия

луганская народная республика

украина

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Экипажи танков ВС России уничтожают украинские позиции в ЛНР Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Вооруженных сил России в ЛНР во время уничтожения огневых точек укрепрайона противника в ходе спецоперации на Украине. На видеозаписи показана загрузка боеприпасов в танки и действия экипажей в кабинах бронемашин. Опубликованное видео показывает стрельбы как на ходу, так и во время остановки танков. 2022-05-05T14:34 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, народная милиция лнр, украина, сергей лавров, т-72б3, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)