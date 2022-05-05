https://ria.ru/20220505/stroitelstvo-1786933239.html

Бочкарев: в Москве с начала года построили 16 объектов образования

Бочкарев: в Москве с начала года построили 16 объектов образования - РИА Новости, 05.05.2022

Бочкарев: в Москве с начала года построили 16 объектов образования

В Москве с начала года построили 16 объектов образования, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:56

2022-05-05T10:56

2022-05-05T10:56

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Недвижимость. В Москве с начала года построили 16 объектов образования, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы. В этом году масштабная работа по строительству соцобъектов продолжается: за четыре месяца в городе введено в эксплуатацию 24 социальных объекта, включая 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест", – рассказал он.В том числе, уточнил Бочкарев, в столице в текущем году сдали 13 детских садов на 2,4 тысячи мест и две школы почти на 1,7 тысячи учеников, а также учебный корпус с дошкольным отделением."Кроме того, достроены три объекта здравоохранения, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке, а также четыре спортивных объекта и один объект культуры", – добавил чиновник.

https://ria.ru/20220504/bochkarev-1786732177.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы