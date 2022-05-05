https://ria.ru/20220505/stroitelstvo-1786933239.html
Бочкарев: в Москве с начала года построили 16 объектов образования
Бочкарев: в Москве с начала года построили 16 объектов образования - РИА Новости, 05.05.2022
Бочкарев: в Москве с начала года построили 16 объектов образования
В Москве с начала года построили 16 объектов образования, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:56
2022-05-05T10:56
2022-05-05T10:56
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Недвижимость. В Москве с начала года построили 16 объектов образования, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы. В этом году масштабная работа по строительству соцобъектов продолжается: за четыре месяца в городе введено в эксплуатацию 24 социальных объекта, включая 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест", – рассказал он.В том числе, уточнил Бочкарев, в столице в текущем году сдали 13 детских садов на 2,4 тысячи мест и две школы почти на 1,7 тысячи учеников, а также учебный корпус с дошкольным отделением."Кроме того, достроены три объекта здравоохранения, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке, а также четыре спортивных объекта и один объект культуры", – добавил чиновник.
https://ria.ru/20220504/bochkarev-1786732177.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 5 мая - РИА Недвижимость. В Москве с начала года построили 16 объектов образования, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы. В этом году масштабная работа по строительству соцобъектов продолжается: за четыре месяца в городе введено в эксплуатацию 24 социальных объекта, включая 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест", – рассказал он.
В том числе, уточнил Бочкарев, в столице в текущем году сдали 13 детских садов на 2,4 тысячи мест и две школы почти на 1,7 тысячи учеников, а также учебный корпус с дошкольным отделением.
"Кроме того, достроены три объекта здравоохранения, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке
, а также четыре спортивных объекта и один объект культуры", – добавил чиновник.