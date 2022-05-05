https://ria.ru/20220505/srednevekove-1787067470.html

В ЕС испугались возвращения в средневековье из-за попытки "насолить" России

В ЕС испугались возвращения в средневековье из-за попытки "насолить" России - РИА Новости, 05.05.2022

В ЕС испугались возвращения в средневековье из-за попытки "насолить" России

Далеко не все европейские страны готовы безоговорочно поддержать введение санкций против России, сообщает британский журнал The Spectator. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:16

2022-05-05T18:16

2022-05-05T20:30

россия

евросоюз

венгрия

урсула фон дер ляйен

брюссель

чехия

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Далеко не все европейские страны готовы безоговорочно поддержать введение санкций против России, сообщает британский журнал The Spectator.Так, в Чехии в открытую говорят, что отказ от российских энергоносителей "вернет Европу в средневековье".Самый ярый протест, по словам автора статьи, выразила Венгрия, чем доставила Брюсселю больше всего проблем. Мнение политиков в Будапеште резко контрастирует со взглядами глав стран Центральной Европы. Журналист объяснил это "отсутствием родства между венграми и Евросоюзом".Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти. Как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года.При этом, по информации СМИ, в среду постпредам стран ЕС не удалось согласовать эмбарго, они продолжат обсуждение в четверг, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее девятого мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Будапешт — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220505/evropa-1787019264.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

россия

венгрия

брюссель

чехия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, евросоюз, венгрия, урсула фон дер ляйен, брюссель, чехия, еврокомиссия