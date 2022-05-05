18:16 05.05.2022 (обновлено: 20:30 05.05.2022)
В ЕС испугались возвращения в средневековье из-за попытки "насолить" России
The Spectator: страны — члены Евросоюза сопротивляются санкционному давлению на Россию
Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Далеко не все европейские страны готовы безоговорочно поддержать введение санкций против России, сообщает британский журнал The Spectator.
"В Брюсселе поднялась паника сразу после того, как министры Евросоюза принялись обсуждать потенциальное эмбарго на импорт российской нефти", — говорится в материале.
Так, в Чехии в открытую говорят, что отказ от российских энергоносителей "вернет Европу в средневековье".
Самый ярый протест, по словам автора статьи, выразила Венгрия, чем доставила Брюсселю больше всего проблем. Мнение политиков в Будапеште резко контрастирует со взглядами глав стран Центральной Европы. Журналист объяснил это "отсутствием родства между венграми и Евросоюзом".
Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти. Как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года.
При этом, по информации СМИ, в среду постпредам стран ЕС не удалось согласовать эмбарго, они продолжат обсуждение в четверг, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее девятого мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Будапешт — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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