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Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне - РИА Новости, 05.05.2022
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Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне
Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил работников сферы информации и связи страны с профессиональными праздниками - днем печати и днем работников... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:45
2022-05-05T12:00
в мире
белоруссия
сша
минск
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил работников сферы информации и связи страны с профессиональными праздниками - днем печати и днем работников радио, телевидения и связи, заявив, что белорусские СМИ не должны проиграть в идущей информационной войне."Бурное развитие средств связи и коммуникации, электронных СМИ и социальных сетей кардинально изменило жизнь людей на нашей планете. Расширились возможности для экономики и социальной сферы, просто общения, но одновременно мир и сам человек стали более уязвимыми. Неслучайно в наш лексикон прочно вошло словосочетание "информационная война", - процитировали в пресс-службе Лукашенко его поздравление.В нем глава государства отметил, что сотрудники средств массовой информации и специалисты, обеспечивающие работу коммуникационных систем, по сути находятся на передовой информационного фронта, где идет бескомпромиссная битва за умы и души людей. "Мы никак не можем проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру, а заодно само государство и белорусский народ", - заявил Лукашенко.По его словам, благородная миссия сотрудников СМИ "не просто выпустить газету или телерепортаж, а донести до человека живительное слово правды, которое помогает ему подняться над обыденностью, придает силы для созидания, делает его настоящим патриотом Отечества".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220503/lukashenko-1786694955.html
https://ria.ru/20220419/belorussiya-1784320216.html
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60
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в мире, белоруссия, сша, минск
09:45 05.05.2022 (обновлено: 12:00 05.05.2022)
 
Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне

Президент Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в идущей информационной войне

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил работников сферы информации и связи страны с профессиональными праздниками - днем печати и днем работников радио, телевидения и связи, заявив, что белорусские СМИ не должны проиграть в идущей информационной войне.
"Бурное развитие средств связи и коммуникации, электронных СМИ и социальных сетей кардинально изменило жизнь людей на нашей планете. Расширились возможности для экономики и социальной сферы, просто общения, но одновременно мир и сам человек стали более уязвимыми. Неслучайно в наш лексикон прочно вошло словосочетание "информационная война", - процитировали в пресс-службе Лукашенко его поздравление.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 21:58
Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость лицемерию Запада
В нем глава государства отметил, что сотрудники средств массовой информации и специалисты, обеспечивающие работу коммуникационных систем, по сути находятся на передовой информационного фронта, где идет бескомпромиссная битва за умы и души людей. "Мы никак не можем проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру, а заодно само государство и белорусский народ", - заявил Лукашенко.
По его словам, благородная миссия сотрудников СМИ "не просто выпустить газету или телерепортаж, а донести до человека живительное слово правды, которое помогает ему подняться над обыденностью, придает силы для созидания, делает его настоящим патриотом Отечества".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 15:44
Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии
 
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