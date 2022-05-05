https://ria.ru/20220505/smi-1786919645.html

Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне

Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил работников сферы информации и связи страны с профессиональными праздниками - днем печати и днем работников... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:45

2022-05-05T09:45

2022-05-05T12:00

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил работников сферы информации и связи страны с профессиональными праздниками - днем печати и днем работников радио, телевидения и связи, заявив, что белорусские СМИ не должны проиграть в идущей информационной войне."Бурное развитие средств связи и коммуникации, электронных СМИ и социальных сетей кардинально изменило жизнь людей на нашей планете. Расширились возможности для экономики и социальной сферы, просто общения, но одновременно мир и сам человек стали более уязвимыми. Неслучайно в наш лексикон прочно вошло словосочетание "информационная война", - процитировали в пресс-службе Лукашенко его поздравление.В нем глава государства отметил, что сотрудники средств массовой информации и специалисты, обеспечивающие работу коммуникационных систем, по сути находятся на передовой информационного фронта, где идет бескомпромиссная битва за умы и души людей. "Мы никак не можем проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру, а заодно само государство и белорусский народ", - заявил Лукашенко.По его словам, благородная миссия сотрудников СМИ "не просто выпустить газету или телерепортаж, а донести до человека живительное слово правды, которое помогает ему подняться над обыденностью, придает силы для созидания, делает его настоящим патриотом Отечества".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220503/lukashenko-1786694955.html

https://ria.ru/20220419/belorussiya-1784320216.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, белоруссия, сша, минск