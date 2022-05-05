https://ria.ru/20220505/shariy-1786973756.html

Украинские СМИ: ожидается экстрадиция задержанного в Испании блогера Шария

Украинские СМИ: ожидается экстрадиция задержанного в Испании блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские СМИ: ожидается экстрадиция задержанного в Испании блогера Шария

Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что ожидается экстрадиция на Украину задержанного в Испании украинского блогера и РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:47

2022-05-05T12:47

2022-05-05T12:47

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анатолий шарий

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что ожидается экстрадиция на Украину задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария."Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель - месяца", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан украинский блогер и политический активист Шарий, его подозревают в госизмене.Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.

https://ria.ru/20220505/shariy-1786971275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, испания, анатолий шарий