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Украинские СМИ: ожидается экстрадиция задержанного в Испании блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022
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Украинские СМИ: ожидается экстрадиция задержанного в Испании блогера Шария
Украинские СМИ: ожидается экстрадиция задержанного в Испании блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022
Украинские СМИ: ожидается экстрадиция задержанного в Испании блогера Шария
Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что ожидается экстрадиция на Украину задержанного в Испании украинского блогера и РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:47
2022-05-05T12:47
в мире
украина
испания
анатолий шарий
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что ожидается экстрадиция на Украину задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария."Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель - месяца", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан украинский блогер и политический активист Шарий, его подозревают в госизмене.Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.
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в мире, украина, испания, анатолий шарий
12:47 05.05.2022
 
Украинские СМИ: ожидается экстрадиция задержанного в Испании блогера Шария

"Сегодня": задержанного в Испании блогера Шария обязательно экстрадируют на Украину

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что ожидается экстрадиция на Украину задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария.
"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель - месяца", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан украинский блогер и политический активист Шарий, его подозревают в госизмене.
Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:40
Испанская полиция подтвердила задержание украинского блогера Шария
 
В миреУкраинаИспанияАнатолий Шарий
 
 
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