Рейтинг@Mail.ru
США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787061931.html
США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля
США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля - РИА Новости, 05.05.2022
США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля
США установили срок сворачивания финансовых операций с попавшими под санкции "дочками" Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года, говорится в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:41
2022-05-05T17:51
экономика
сбербанк россии
министерство финансов сша
сша
санкции
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США установили срок сворачивания финансовых операций с попавшими под санкции "дочками" Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года, говорится в генеральной лицензии, обнародованной в четверг американским Минфином.В соответствии с документом, "все операции, необходимые для прекращения сделок с участием Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG, либо Sberbank (Switzerland) AG (вместе именуемые как заблокированные дочерние компании Сбербанка), а также любых юридических лиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей 50 или более процентов, разрешаются до 00.01 12 июля 2022 года".Кроме того, Минфин США выпустил отдельную лицензию, предписывающую завершить в аналогичные сроки финансовые операции с Амстердамским торговым банком, который зарегистрирован в Нидерландах. Амстердамский торговый банк является дочерней структурой Альфа-Банка.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1920x0_80_0_0_95ffc088e56ec1de070b3d6822e37db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, министерство финансов сша, сша, санкции, украина, россия
17:41 05.05.2022 (обновлено: 17:51 05.05.2022)
 
США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля

Минфин США: операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка надо завершить до 12 июля

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США установили срок сворачивания финансовых операций с попавшими под санкции "дочками" Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года, говорится в генеральной лицензии, обнародованной в четверг американским Минфином.
В соответствии с документом, "все операции, необходимые для прекращения сделок с участием Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG, либо Sberbank (Switzerland) AG (вместе именуемые как заблокированные дочерние компании Сбербанка), а также любых юридических лиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей 50 или более процентов, разрешаются до 00.01 12 июля 2022 года".
Кроме того, Минфин США выпустил отдельную лицензию, предписывающую завершить в аналогичные сроки финансовые операции с Амстердамским торговым банком, который зарегистрирован в Нидерландах. Амстердамский торговый банк является дочерней структурой Альфа-Банка.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:00
Россию вынуждают становиться богаче
 
ЭкономикаСбербанк РоссииМинистерство финансов СШАСШАСанкцииУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала