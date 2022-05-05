17:41 05.05.2022 (обновлено: 17:51 05.05.2022)
США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля
Минфин США: операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка надо завершить до 12 июля
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США установили срок сворачивания финансовых операций с попавшими под санкции "дочками" Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года, говорится в генеральной лицензии, обнародованной в четверг американским Минфином.
В соответствии с документом, "все операции, необходимые для прекращения сделок с участием Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG, либо Sberbank (Switzerland) AG (вместе именуемые как заблокированные дочерние компании Сбербанка), а также любых юридических лиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей 50 или более процентов, разрешаются до 00.01 12 июля 2022 года".
Кроме того, Минфин США выпустил отдельную лицензию, предписывающую завершить в аналогичные сроки финансовые операции с Амстердамским торговым банком, который зарегистрирован в Нидерландах. Амстердамский торговый банк является дочерней структурой Альфа-Банка.
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