https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787061931.html

США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля

США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля - РИА Новости, 05.05.2022

США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля

США установили срок сворачивания финансовых операций с попавшими под санкции "дочками" Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года, говорится в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:41

2022-05-05T17:41

2022-05-05T17:51

экономика

сбербанк россии

министерство финансов сша

сша

санкции

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США установили срок сворачивания финансовых операций с попавшими под санкции "дочками" Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года, говорится в генеральной лицензии, обнародованной в четверг американским Минфином.В соответствии с документом, "все операции, необходимые для прекращения сделок с участием Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG, либо Sberbank (Switzerland) AG (вместе именуемые как заблокированные дочерние компании Сбербанка), а также любых юридических лиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей 50 или более процентов, разрешаются до 00.01 12 июля 2022 года".Кроме того, Минфин США выпустил отдельную лицензию, предписывающую завершить в аналогичные сроки финансовые операции с Амстердамским торговым банком, который зарегистрирован в Нидерландах. Амстердамский торговый банк является дочерней структурой Альфа-Банка.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, министерство финансов сша, сша, санкции, украина, россия