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Швыдкой назвал санкции против российской культуры срежиссированными - РИА Новости, 05.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787015923.html
Швыдкой назвал санкции против российской культуры срежиссированными
Швыдкой назвал санкции против российской культуры срежиссированными - РИА Новости, 05.05.2022
Швыдкой назвал санкции против российской культуры срежиссированными
Спецпредставитель президента РФ по культурным международным отношениям Михаил Швыдкой считает, что антироссийские санкции и культура отмены были... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:15
2022-05-05T15:15
культура
новости культуры
михаил швыдкой
россия
санкции
европа
евросоюз
сша
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по культурным международным отношениям Михаил Швыдкой считает, что антироссийские санкции и культура отмены были "срежиссированы" заранее."Я уверен, что разного рода санкции были загодя сооружены, с моей точки зрения. Агрессивность против русской культуры, по сути, во многом срежиссирована… Это не эмоции, это не спонтанно. К этому готовились, как мне кажется… Санкции — совсем не импровизация", — заявил спикер в ходе интервью на телеканале Р24.По словам Швыдкого, не стоит надеяться, что после окончания спецоперации "все вернется на круги своя"."Не вернется. Мы знаем, как вводятся санкции, готовятся, и как их потом не отменяют", — сказал он.
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новости культуры, михаил швыдкой, россия, санкции, европа, евросоюз, сша
15:15 05.05.2022
 
Швыдкой назвал санкции против российской культуры срежиссированными

Спецпредставитель президента Швыдкой: санкции против российской культуры готовили заранее

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРепетиция симфонического оркестра
Репетиция симфонического оркестра - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Репетиция симфонического оркестра. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по культурным международным отношениям Михаил Швыдкой считает, что антироссийские санкции и культура отмены были "срежиссированы" заранее.
"Я уверен, что разного рода санкции были загодя сооружены, с моей точки зрения. Агрессивность против русской культуры, по сути, во многом срежиссирована… Это не эмоции, это не спонтанно. К этому готовились, как мне кажется… Санкции — совсем не импровизация", — заявил спикер в ходе интервью на телеканале Р24.
По словам Швыдкого, не стоит надеяться, что после окончания спецоперации "все вернется на круги своя".
"Не вернется. Мы знаем, как вводятся санкции, готовятся, и как их потом не отменяют", — сказал он.
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КультураНовости культурыМихаил ШвыдкойРоссияСанкцииЕвропаЕвросоюзСША
 
 
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