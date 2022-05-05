11:58 05.05.2022 (обновлено: 12:08 05.05.2022)
СМИ: антироссийская позиция ставит под угрозу одну из главных целей Европы
Oil Price: антироссийская позиция ставит под угрозу план Европы по зеленой энергетике
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкШагающий экскаватор-драглайн во время добычи угля
Шагающий экскаватор-драглайн во время добычи угля
Москва, 5 мая — РИА Новости. Европе будет очень трудно перейти на "зеленую" энергетику из-за дефицита ископаемых, основным поставщиком которых для нее является Россия, пишет Oil Price.
"Глобальный переход к "зеленой" энергетике идет быстрее, чем развитие горнодобывающей промышленности в Европе, потому что она сильно зависит от импорта алюминия, никеля и цинка из России", — говорится в статье.
Своей позицией по отношению к России и Китаю Европейский союз рискует текущими поставками важнейших ресурсов, считает автор. При этом, по его словам, США уже не помогут, так как они сами зависят от иностранных полезных ископаемых.
По мнению исследования KU Leuven между 2040 и 2050 годами ЕС сможет получить от 50% до 75% жизненно необходимых ископаемых за счет переработки, но для этого нужно принять срочные меры, говорится в материале.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.