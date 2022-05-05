https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786952399.html

СМИ: антироссийская позиция ставит под угрозу одну из главных целей Европы

СМИ: антироссийская позиция ставит под угрозу одну из главных целей Европы - РИА Новости, 05.05.2022

СМИ: антироссийская позиция ставит под угрозу одну из главных целей Европы

Европе будет очень трудно перейти на "зеленую" энергетику из-за дефицита ископаемых, основным поставщиком которых для нее является Россия, пишет Oil Price. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:58

2022-05-05T11:58

2022-05-05T12:08

экономика

россия

евросоюз

украина

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Москва, 5 мая — РИА Новости. Европе будет очень трудно перейти на "зеленую" энергетику из-за дефицита ископаемых, основным поставщиком которых для нее является Россия, пишет Oil Price. Своей позицией по отношению к России и Китаю Европейский союз рискует текущими поставками важнейших ресурсов, считает автор. При этом, по его словам, США уже не помогут, так как они сами зависят от иностранных полезных ископаемых.По мнению исследования KU Leuven между 2040 и 2050 годами ЕС сможет получить от 50% до 75% жизненно необходимых ископаемых за счет переработки, но для этого нужно принять срочные меры, говорится в материале.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, евросоюз, украина