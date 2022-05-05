Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/rebenok-1786920521.html
В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой
В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой - РИА Новости, 05.05.2022
В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой
Следователи в Татарстане проводят проверку после того, как девочка во время еды поранилась запеченной в батоне проволокой, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:49
2022-05-05T09:49
происшествия
буинск
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780559508_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_3e1cc81cc8526b698f5e0de02bc3a6c2.jpg
КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Следователи в Татарстане проводят проверку после того, как девочка во время еды поранилась запеченной в батоне проволокой, сообщает следственное управление СК РФ по республике."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Буинске во время еды девочка едва не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. При этом ребенок оцарапал горло инородным предметом", - говорится сообщении.Мать девочки в соцсетях предположила, что проволока, которой поранилась ее дочь, похожа на кусок от железной губки, которой моют посуду.По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20150318/1053194471.html
буинск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780559508_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f96608d824c8f2529e4724d68dc5bc23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, буинск, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
09:49 05.05.2022
 
В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой

Девочка в Буинске поцарапала горло запеченной в батоне проволокой, СК начал проверку

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Хлеб. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Следователи в Татарстане проводят проверку после того, как девочка во время еды поранилась запеченной в батоне проволокой, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Буинске во время еды девочка едва не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. При этом ребенок оцарапал горло инородным предметом", - говорится сообщении.
Мать девочки в соцсетях предположила, что проволока, которой поранилась ее дочь, похожа на кусок от железной губки, которой моют посуду.
По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Выпечка хлеба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2015
18 марта 2015, 14:04
Жители Калининграда отсудили компенсации за стекло и камни в хлебеСуды установили, что производители допустили наличие в их продуктах посторонних предметов, из-за чего пострадали покупатели. В постановлениях указано, что потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения и утилизации был безопасен для жизни.
 
ПроисшествияБуинскРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала