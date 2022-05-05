https://ria.ru/20220505/rebenok-1786920521.html

В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой

В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой - РИА Новости, 05.05.2022

В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой

Следователи в Татарстане проводят проверку после того, как девочка во время еды поранилась запеченной в батоне проволокой, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:49

2022-05-05T09:49

2022-05-05T09:49

происшествия

буинск

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780559508_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_3e1cc81cc8526b698f5e0de02bc3a6c2.jpg

КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Следователи в Татарстане проводят проверку после того, как девочка во время еды поранилась запеченной в батоне проволокой, сообщает следственное управление СК РФ по республике."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Буинске во время еды девочка едва не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. При этом ребенок оцарапал горло инородным предметом", - говорится сообщении.Мать девочки в соцсетях предположила, что проволока, которой поранилась ее дочь, похожа на кусок от железной губки, которой моют посуду.По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20150318/1053194471.html

буинск

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, буинск, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)