В Татарстане ребенок поранился запеченной в батоне проволокой
Девочка в Буинске поцарапала горло запеченной в батоне проволокой, СК начал проверку
Хлеб. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Следователи в Татарстане проводят проверку после того, как девочка во время еды поранилась запеченной в батоне проволокой, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Буинске во время еды девочка едва не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. При этом ребенок оцарапал горло инородным предметом", - говорится сообщении.
Мать девочки в соцсетях предположила, что проволока, которой поранилась ее дочь, похожа на кусок от железной губки, которой моют посуду.
По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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