https://ria.ru/20220505/polk-1786977976.html

Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области

Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области - РИА Новости, 05.05.2022

Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области

Более 50 тысяч человек примут участие в шествиях "Бессмертного полка", которые пройдут в День Победы на территории Астраханской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:57

2022-05-05T12:57

2022-05-05T12:57

общество

астрахань

день победы

астраханская область

бессмертный полк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая – РИА Новости. Более 50 тысяч человек примут участие в шествиях "Бессмертного полка", которые пройдут в День Победы на территории Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.По его словам, мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, в частности, "Бессмертный полк", в текущем году в регионе пройдут очно. Шествие в Астрахани пройдет сразу после торжественного построения войск Астраханского территориального гарнизона."Мы ожидаем более 30 тысяч участников (шествия "Бессмертного полка") только в Астрахани. В целом по области полагаем, что будет более 50 тысяч человек", - сказал Бабушкин во время прямой линии с жителями области.Также в День Победы в Астрахани откроется выставка вооружения и военной техники, а вечером состоится праздничный концерт лучших творческих коллективов города и области и салют на набережной Волги. Кроме того, в областных учреждениях культуры по всему региону пройдут различные спектакли, кинопоказы, вечера памяти, литературные часы и тематические мероприятия.

https://ria.ru/20220415/vyplaty-1783760093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, астрахань, день победы, астраханская область, бессмертный полк