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Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области - РИА Новости, 05.05.2022
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Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области
Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области - РИА Новости, 05.05.2022
Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области
Более 50 тысяч человек примут участие в шествиях "Бессмертного полка", которые пройдут в День Победы на территории Астраханской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:57
2022-05-05T12:57
общество
астрахань
день победы
астраханская область
бессмертный полк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая – РИА Новости. Более 50 тысяч человек примут участие в шествиях "Бессмертного полка", которые пройдут в День Победы на территории Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.По его словам, мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, в частности, "Бессмертный полк", в текущем году в регионе пройдут очно. Шествие в Астрахани пройдет сразу после торжественного построения войск Астраханского территориального гарнизона."Мы ожидаем более 30 тысяч участников (шествия "Бессмертного полка") только в Астрахани. В целом по области полагаем, что будет более 50 тысяч человек", - сказал Бабушкин во время прямой линии с жителями области.Также в День Победы в Астрахани откроется выставка вооружения и военной техники, а вечером состоится праздничный концерт лучших творческих коллективов города и области и салют на набережной Волги. Кроме того, в областных учреждениях культуры по всему региону пройдут различные спектакли, кинопоказы, вечера памяти, литературные часы и тематические мероприятия.
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общество, астрахань, день победы, астраханская область, бессмертный полк
12:57 05.05.2022
 
Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области

Более 50 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Астраханской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая – РИА Новости. Более 50 тысяч человек примут участие в шествиях "Бессмертного полка", которые пройдут в День Победы на территории Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, в частности, "Бессмертный полк", в текущем году в регионе пройдут очно. Шествие в Астрахани пройдет сразу после торжественного построения войск Астраханского территориального гарнизона.
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"Мы ожидаем более 30 тысяч участников (шествия "Бессмертного полка") только в Астрахани. В целом по области полагаем, что будет более 50 тысяч человек", - сказал Бабушкин во время прямой линии с жителями области.
Также в День Победы в Астрахани откроется выставка вооружения и военной техники, а вечером состоится праздничный концерт лучших творческих коллективов города и области и салют на набережной Волги. Кроме того, в областных учреждениях культуры по всему региону пройдут различные спектакли, кинопоказы, вечера памяти, литературные часы и тематические мероприятия.
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ОбществоАстраханьДень ПобедыАстраханская областьБессмертный полк
 
 
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