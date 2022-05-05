https://ria.ru/20220505/pogoda-1786909186.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Погожий, но прохладный день ожидает жителей Москвы в четверг, температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:10
2022-05-05T08:10
2022-05-05T08:10
общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Погожий, но прохладный день ожидает жителей Москвы в четверг, температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему москвичей ждет вполне погожий весенний денек, но пока еще прохладный. Переменная облачность, без осадков, температура в городе плюс 10-12, в Подмосковье - плюс 8-13. Это на 5-7 градусов меньше, чем должно быть по многолетней норме", - сказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Тишковец пообещал москвичам погожий день с температурой до 12 градусов тепла