https://ria.ru/20220505/pogoda-1786909186.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.05.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Погожий, но прохладный день ожидает жителей Москвы в четверг, температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:10

2022-05-05T08:10

2022-05-05T08:10

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Погожий, но прохладный день ожидает жителей Москвы в четверг, температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему москвичей ждет вполне погожий весенний денек, но пока еще прохладный. Переменная облачность, без осадков, температура в городе плюс 10-12, в Подмосковье - плюс 8-13. Это на 5-7 градусов меньше, чем должно быть по многолетней норме", - сказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html

московская область (подмосковье)

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), москва