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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.05.2022
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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Погожий, но прохладный день ожидает жителей Москвы в четверг, температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:10
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общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Погожий, но прохладный день ожидает жителей Москвы в четверг, температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему москвичей ждет вполне погожий весенний денек, но пока еще прохладный. Переменная облачность, без осадков, температура в городе плюс 10-12, в Подмосковье - плюс 8-13. Это на 5-7 градусов меньше, чем должно быть по многолетней норме", - сказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва
08:10 05.05.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Тишковец пообещал москвичам погожий день с температурой до 12 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Погожий, но прохладный день ожидает жителей Москвы в четверг, температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему москвичей ждет вполне погожий весенний денек, но пока еще прохладный. Переменная облачность, без осадков, температура в городе плюс 10-12, в Подмосковье - плюс 8-13. Это на 5-7 градусов меньше, чем должно быть по многолетней норме", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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