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Налоговый патент можно будет оформить в МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220505/patent-1787065466.html
Налоговый патент можно будет оформить в МФЦ Подмосковья
Налоговый патент можно будет оформить в МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2022
Налоговый патент можно будет оформить в МФЦ Подмосковья
Новая услуга появилась в МФЦ Московской области. Теперь предприниматели смогут оформлять в центрах налоговый патент, сообщил телеканал "360". Об этом рассказала РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:03
2022-05-05T18:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Новая услуга появилась в МФЦ Московской области. Теперь предприниматели смогут оформлять в центрах налоговый патент, сообщил телеканал "360". Об этом рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник."Предприниматели, использующие патентную систему, могут воспользоваться и налоговыми каникулами до 2023 года включительно", – добавила она.Оформление патента избавляет от уплаты трех видов налога: НДФЛ, НДС и на имущество физических лиц. Чтобы оформить налоговый патент, нужно прийти в МФЦ с паспортом и написать заявление. Патент оформляют на срок от 1 до 12 месяцев. Раньше для оформления патента предпринимателям приходилось идти в налоговую.
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московская область (подмосковье)
18:03 05.05.2022
 

Налоговый патент можно будет оформить в МФЦ Подмосковья

© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалист МФЦ принимает от заявителя документы
Специалист МФЦ принимает от заявителя документы - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Новая услуга появилась в МФЦ Московской области. Теперь предприниматели смогут оформлять в центрах налоговый патент, сообщил телеканал "360". Об этом рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
"Предприниматели, использующие патентную систему, могут воспользоваться и налоговыми каникулами до 2023 года включительно", – добавила она.
Оформление патента избавляет от уплаты трех видов налога: НДФЛ, НДС и на имущество физических лиц. Чтобы оформить налоговый патент, нужно прийти в МФЦ с паспортом и написать заявление. Патент оформляют на срок от 1 до 12 месяцев. Раньше для оформления патента предпринимателям приходилось идти в налоговую.
 
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