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Налоговый патент можно будет оформить в МФЦ Подмосковья

Налоговый патент можно будет оформить в МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2022

Налоговый патент можно будет оформить в МФЦ Подмосковья

Новая услуга появилась в МФЦ Московской области. Теперь предприниматели смогут оформлять в центрах налоговый патент, сообщил телеканал "360". Об этом рассказала РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:03

2022-05-05T18:03

2022-05-05T18:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Новая услуга появилась в МФЦ Московской области. Теперь предприниматели смогут оформлять в центрах налоговый патент, сообщил телеканал "360". Об этом рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник."Предприниматели, использующие патентную систему, могут воспользоваться и налоговыми каникулами до 2023 года включительно", – добавила она.Оформление патента избавляет от уплаты трех видов налога: НДФЛ, НДС и на имущество физических лиц. Чтобы оформить налоговый патент, нужно прийти в МФЦ с паспортом и написать заявление. Патент оформляют на срок от 1 до 12 месяцев. Раньше для оформления патента предпринимателям приходилось идти в налоговую.

московская область (подмосковье)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)