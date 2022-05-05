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В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты
В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты - РИА Новости, 05.05.2022
В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты
Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Советском районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:08
2022-05-05T15:08
2022-05-05T15:08
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Советском районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения."В результате демонтажа произошло обрушение бетонной плиты недостроенного здания. На место выехали сотрудники МЧС России и краевого учреждения "Спасатель". Извлечены из-под завалов 2 погибших (взрослые). Тела переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.По данным спасателей, обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск
В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты
Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Красноярске