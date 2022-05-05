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В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты

В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты - РИА Новости, 05.05.2022

В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты

Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Советском районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:08

2022-05-05T15:08

2022-05-05T15:08

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Советском районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения."В результате демонтажа произошло обрушение бетонной плиты недостроенного здания. На место выехали сотрудники МЧС России и краевого учреждения "Спасатель". Извлечены из-под завалов 2 погибших (взрослые). Тела переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.По данным спасателей, обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.

красноярск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск