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В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты - РИА Новости, 05.05.2022
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В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты
В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты - РИА Новости, 05.05.2022
В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты
Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Советском районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:08
2022-05-05T15:08
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Советском районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения."В результате демонтажа произошло обрушение бетонной плиты недостроенного здания. На место выехали сотрудники МЧС России и краевого учреждения "Спасатель". Извлечены из-под завалов 2 погибших (взрослые). Тела переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.По данным спасателей, обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск
15:08 05.05.2022
 
В Красноярске два человека погибли при обрушении бетонной плиты

Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Красноярске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Два человека погибли из-за обрушения бетонной плиты при демонтаже здания в Советском районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения.
"В результате демонтажа произошло обрушение бетонной плиты недостроенного здания. На место выехали сотрудники МЧС России и краевого учреждения "Спасатель". Извлечены из-под завалов 2 погибших (взрослые). Тела переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярск
 
 
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