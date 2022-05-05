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Общественник в США обвинил администрацию Байдена в спонсировании неонацизма - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/neonatsizm-1787009292.html
Общественник в США обвинил администрацию Байдена в спонсировании неонацизма
Общественник в США обвинил администрацию Байдена в спонсировании неонацизма - РИА Новости, 05.05.2022
Общественник в США обвинил администрацию Байдена в спонсировании неонацизма
Координатор Центра социальной справедливости им. Гарриет Табман, один из лидеров Партии социалистического единства США Джон Паркер во время визита в Луганск... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:51
2022-05-05T14:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
правый сектор
ку-клукс-клан
донбасс
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Координатор Центра социальной справедливости им. Гарриет Табман, один из лидеров Партии социалистического единства США Джон Паркер во время визита в Луганск заявил, что власти Соединенных Штатов всячески пропагандируют неонацизм."Эти агрессивные организации неофашистские, которые, например, представлены были при (бывшем президенте США – ред.) Дональде Трампе "Ку-клукс-кланом" (ультраправая расистская террористическая организация в США – ред.) и другими организациями, они, практически, если дать им волю развернуться, очень сходны с неонацистскими (действующими на территории Украины – ред.). Теперешняя администрация (президента США – ред.) мало чем отличается от предыдущей, поскольку спонсирует, поддерживает и всячески пропагандирует неонацизм", - рассказал Паркер.Он уточнил, что финансирование пропаганды является частью бюджета США."Люди (граждане США – ред.) в растерянности, потому что им приходится получать информацию от CNN и других известных телерадиокомпаний, которые в основном пользуются информацией, которые подают украинские газеты. И поэтому прославление таких организаций как "Азов", "Правый сектор"*, естественно, там доминирует. Поэтому люди растеряны и получают только эту порцию информации", - уточнил Паркер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
сша
украина
россия
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в мире, сша, украина, россия, правый сектор, ку-клукс-клан, донбасс, ситуация в днр и лнр, администрация президента сша
14:51 05.05.2022
 
Общественник в США обвинил администрацию Байдена в спонсировании неонацизма

Американский общественник Паркер обвинил власти США в спонсировании и поддержке неонацизма

© РИА НовостиМетодические пособия американской армии на базе "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) под Мариуполем
Методические пособия американской армии на базе Азова (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости
Методические пособия американской армии на базе "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) под Мариуполем. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Координатор Центра социальной справедливости им. Гарриет Табман, один из лидеров Партии социалистического единства США Джон Паркер во время визита в Луганск заявил, что власти Соединенных Штатов всячески пропагандируют неонацизм.
"Эти агрессивные организации неофашистские, которые, например, представлены были при (бывшем президенте США – ред.) Дональде Трампе "Ку-клукс-кланом" (ультраправая расистская террористическая организация в США – ред.) и другими организациями, они, практически, если дать им волю развернуться, очень сходны с неонацистскими (действующими на территории Украины – ред.). Теперешняя администрация (президента США – ред.) мало чем отличается от предыдущей, поскольку спонсирует, поддерживает и всячески пропагандирует неонацизм", - рассказал Паркер.
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Он уточнил, что финансирование пропаганды является частью бюджета США.
"Люди (граждане США – ред.) в растерянности, потому что им приходится получать информацию от CNN и других известных телерадиокомпаний, которые в основном пользуются информацией, которые подают украинские газеты. И поэтому прославление таких организаций как "Азов", "Правый сектор"*, естественно, там доминирует. Поэтому люди растеряны и получают только эту порцию информации", - уточнил Паркер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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