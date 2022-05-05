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НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега - РИА Новости, 05.05.2022
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НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега
НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега - РИА Новости, 05.05.2022
НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию в стратегическом плане. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:27
2022-05-05T14:50
в мире
никарагуа
даниэль ортега
россия
украина
нато
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию в стратегическом плане."Это война, в которой НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию стратегически. Угрожая КНР в разгар этого безумия... Другими словами, это безумие гегемонистской политики, возглавляемой США", - приводит слова Ортеги местный телеканал TN8.По мнению президента Никарагуа, сейчас очевидно, что речь идет не о конфликте между Россией и Украиной, поскольку "США вкладывают туда миллиарды долларов в виде современного вооружения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220428/nikaragua-1785854688.html
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в мире, никарагуа, даниэль ортега, россия, украина, нато, владимир путин, сергей лавров
10:27 05.05.2022 (обновлено: 14:50 05.05.2022)
 
НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега

Президент Никарагуа Ортега: НАТО использует Украину, чтобы стратегически ослабить Россию

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию в стратегическом плане.
"Это война, в которой НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию стратегически. Угрожая КНР в разгар этого безумия... Другими словами, это безумие гегемонистской политики, возглавляемой США", - приводит слова Ортеги местный телеканал TN8.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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В Никарагуа рассказали об антироссийской цензуре в Twitter
По мнению президента Никарагуа, сейчас очевидно, что речь идет не о конфликте между Россией и Украиной, поскольку "США вкладывают туда миллиарды долларов в виде современного вооружения".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 22:42
Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР
 
В миреНикарагуаДаниэль ОртегаРоссияУкраинаНАТОВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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