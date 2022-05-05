https://ria.ru/20220505/nato-1786926992.html

НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега

НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега - РИА Новости, 05.05.2022

НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию в стратегическом плане. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:27

2022-05-05T10:27

2022-05-05T14:50

в мире

никарагуа

даниэль ортега

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию в стратегическом плане."Это война, в которой НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию стратегически. Угрожая КНР в разгар этого безумия... Другими словами, это безумие гегемонистской политики, возглавляемой США", - приводит слова Ортеги местный телеканал TN8.По мнению президента Никарагуа, сейчас очевидно, что речь идет не о конфликте между Россией и Украиной, поскольку "США вкладывают туда миллиарды долларов в виде современного вооружения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220428/nikaragua-1785854688.html

https://ria.ru/20220224/podderzhka-1774911078.html

никарагуа

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, никарагуа, даниэль ортега, россия, украина, нато, владимир путин, сергей лавров