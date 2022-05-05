10:27 05.05.2022 (обновлено: 14:50 05.05.2022)
НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега
Президент Никарагуа Ортега: НАТО использует Украину, чтобы стратегически ослабить Россию
© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию в стратегическом плане.
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По мнению президента Никарагуа, сейчас очевидно, что речь идет не о конфликте между Россией и Украиной, поскольку "США вкладывают туда миллиарды долларов в виде современного вооружения".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.