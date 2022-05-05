https://ria.ru/20220505/moshenniki-1786910370.html

В Кузбассе задержали подозреваемых в хищении денег у пенсионеров

В Кузбассе задержали подозреваемых в хищении денег у пенсионеров - РИА Новости, 05.05.2022

В Кузбассе задержали подозреваемых в хищении денег у пенсионеров

Полицейские в Кузбассе задержали двух жителей Новосибирской области, подозреваемых в хищении более 1,5 миллиона рублей у пенсионеров, которых обманывали по... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:32

2022-05-05T08:32

2022-05-05T08:32

россия

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криминал

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КЕМЕРОВО, 5 мая - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали двух жителей Новосибирской области, подозреваемых в хищении более 1,5 миллиона рублей у пенсионеров, которых обманывали по телефону, представляясь родственниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.По версии следствия, неустановленные лица звонили пожилым жителям Кузбасса и представлялись их родственниками. Они сообщали, что попали в ДТП или оказались в больнице и им срочно нужны деньги. Доверчивые пенсионеры передавали сбережения курьерам, лица которых были скрыты медицинскими масками. Спустя время пожилые люди перезванивали своим родственникам и узнавали, что с ними все хорошо, затем обращались в полицию."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили курьеров. Ими оказались двое жителей Новосибирской области 24 и 32 лет. Один из подозреваемых был задержан оперативниками в Кемерове, когда пытался через банкомат перечислить заказчику 330 тысяч рублей. Эти деньги он получил от одной из потерпевших пенсионерок. Второго курьера кузбасские полицейские задержали при поддержке коллег в Новосибирске, куда злоумышленник успел вернуться после очередного преступления", - сообщает ведомство.Уточняется, что задержанные были в сговоре со звонившими и достоверно знали, что граждане передают деньги, которые аферисты выманили обманом."От действий группы пострадали пять пенсионерок из Кемерова. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 1,5 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе. Подчеркивается, что одной из потерпевших удалось вернуть всю сумму похищенного - 330 тысяч рублей.Следователи органов внутренних дел города Кемерово возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемые арестованы. В настоящее время полицейские устанавливают и других лиц, причастных к данным преступлениям.

https://ria.ru/20220430/moshennichestvo-1786321749.html

https://ria.ru/20220427/moshenniki-1785651224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кемеровская область, кемерово, новосибирская область, новосибирск, криминал