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Мужчина получил четыре года тюрьмы за неудавшуюся кражу картины Моне - РИА Новости, 05.05.2022
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Культура
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Мужчина получил четыре года тюрьмы за неудавшуюся кражу картины Моне
Мужчина получил четыре года тюрьмы за неудавшуюся кражу картины Моне - РИА Новости, 05.05.2022
Мужчина получил четыре года тюрьмы за неудавшуюся кражу картины Моне
Голландский суд приговорил 49-летнего Хенка Б. к четырем годам тюремного заключения за неудавшуюся кражу картины Клода Моне "Форзаан и Вестерхем" из Заанского... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:05
2022-05-05T18:05
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голландский суд приговорил 49-летнего Хенка Б. к четырем годам тюремного заключения за неудавшуюся кражу картины Клода Моне "Форзаан и Вестерхем" из Заанского музея в августе прошлого года, сообщает NL Times. Посреди дня, когда музей был открыт для посетителей, Хенк Б. снял полотно французского импрессиониста и выбежал с ним на улицу, где его на скутере ждал сообщник. Последний произвел несколько выстрелов, чтобы отпугнуть прохожих и сотрудников музея. Но все пошло не так, как планировали злоумышленники. Картину у них забрали и унесли в безопасное место. В суде Хенк Б. объяснил, что его вынудило пойти на подобный шаг. Он утверждал, что задолжал преступникам и кредиторы заставили его украсть произведение искусства.Картина была повреждена. Во время ограбления возник переполох, и в суматохе один из мужчин уронил полотно, уточняется на сайте Artnews. Произведение уже отреставрировали, но пока не вернули в музей. Институция приобрела его в 2015 году приблизительно за полтора миллиона евро. Морской пейзаж "Форзаан и Вестерхем" не самая знаменитая работа Моне. И не самая дорогая. Тем не менее суд назвал его "уникальным и потому незаменимым полотном художника, известного во всем мире".
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новости культуры, живопись, музеи, клод моне
18:05 05.05.2022
 
Мужчина получил четыре года тюрьмы за неудавшуюся кражу картины Моне

Мужчина получил четыре года тюрьмы за попытку кражи картины Моне "Форзаан и Вестерхем"

CC BY 4.0 / Zaans Museum / Картина Клода Моне "Вурзаан и Вестерхем"
Картина Клода Моне Вурзаан и Вестерхем - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
CC BY 4.0 / Zaans Museum /
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голландский суд приговорил 49-летнего Хенка Б. к четырем годам тюремного заключения за неудавшуюся кражу картины Клода Моне "Форзаан и Вестерхем" из Заанского музея в августе прошлого года, сообщает NL Times.
Посреди дня, когда музей был открыт для посетителей, Хенк Б. снял полотно французского импрессиониста и выбежал с ним на улицу, где его на скутере ждал сообщник. Последний произвел несколько выстрелов, чтобы отпугнуть прохожих и сотрудников музея. Но все пошло не так, как планировали злоумышленники. Картину у них забрали и унесли в безопасное место.
В суде Хенк Б. объяснил, что его вынудило пойти на подобный шаг. Он утверждал, что задолжал преступникам и кредиторы заставили его украсть произведение искусства.
Картина была повреждена. Во время ограбления возник переполох, и в суматохе один из мужчин уронил полотно, уточняется на сайте Artnews.
Произведение уже отреставрировали, но пока не вернули в музей. Институция приобрела его в 2015 году приблизительно за полтора миллиона евро.
Морской пейзаж "Форзаан и Вестерхем" не самая знаменитая работа Моне. И не самая дорогая. Тем не менее суд назвал его "уникальным и потому незаменимым полотном художника, известного во всем мире".
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