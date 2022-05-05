https://ria.ru/20220505/monet-1787063710.html

Мужчина получил четыре года тюрьмы за неудавшуюся кражу картины Моне

Мужчина получил четыре года тюрьмы за неудавшуюся кражу картины Моне - РИА Новости, 05.05.2022

Мужчина получил четыре года тюрьмы за неудавшуюся кражу картины Моне

Голландский суд приговорил 49-летнего Хенка Б. к четырем годам тюремного заключения за неудавшуюся кражу картины Клода Моне "Форзаан и Вестерхем" из Заанского... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:05

2022-05-05T18:05

2022-05-05T18:05

культура

новости культуры

живопись

музеи

клод моне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786948802_283:360:2657:1695_1920x0_80_0_0_e8e842d160281a5417da35815e31d0f5.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голландский суд приговорил 49-летнего Хенка Б. к четырем годам тюремного заключения за неудавшуюся кражу картины Клода Моне "Форзаан и Вестерхем" из Заанского музея в августе прошлого года, сообщает NL Times. Посреди дня, когда музей был открыт для посетителей, Хенк Б. снял полотно французского импрессиониста и выбежал с ним на улицу, где его на скутере ждал сообщник. Последний произвел несколько выстрелов, чтобы отпугнуть прохожих и сотрудников музея. Но все пошло не так, как планировали злоумышленники. Картину у них забрали и унесли в безопасное место. В суде Хенк Б. объяснил, что его вынудило пойти на подобный шаг. Он утверждал, что задолжал преступникам и кредиторы заставили его украсть произведение искусства.Картина была повреждена. Во время ограбления возник переполох, и в суматохе один из мужчин уронил полотно, уточняется на сайте Artnews. Произведение уже отреставрировали, но пока не вернули в музей. Институция приобрела его в 2015 году приблизительно за полтора миллиона евро. Морской пейзаж "Форзаан и Вестерхем" не самая знаменитая работа Моне. И не самая дорогая. Тем не менее суд назвал его "уникальным и потому незаменимым полотном художника, известного во всем мире".

https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, живопись, музеи, клод моне