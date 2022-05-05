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Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной - РИА Новости, 05.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220505/kultura-1786990077.html
Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной
Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной - РИА Новости, 05.05.2022
Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:35
2022-05-05T13:35
культура
россия
новости культуры
михаил швыдкой
санкции
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что русская культура самодостаточна и что отсутствие западных гастролей - это возможность для нового творчества.Швыдкой отметил, что вызовы русской культуре - это не только испытания, но и новые возможности."Подобного рода вызовы русской культуре - это с одной стороны испытание, а с другой стороны - это колоссальная возможность для нового творчества и возможность понять то, как мы будем осмысливать эту ситуацию", - добавил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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россия, новости культуры, михаил швыдкой, санкции
13:35 05.05.2022
 
Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной

Спецпредставитель президента Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что русская культура самодостаточна и что отсутствие западных гастролей - это возможность для нового творчества.
"Западных гастролей в Европу нет, но дело же не в этом. Культура живет не гастролями, она живет внутренним своим развитием. Русская культура - это одна из тех великих мировых культур, которая самодостаточна, как, например, китайская или индийская", - сказал он.
Швыдкой отметил, что вызовы русской культуре - это не только испытания, но и новые возможности.
"Подобного рода вызовы русской культуре - это с одной стороны испытание, а с другой стороны - это колоссальная возможность для нового творчества и возможность понять то, как мы будем осмысливать эту ситуацию", - добавил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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