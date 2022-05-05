https://ria.ru/20220505/kultura-1786990077.html

Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной

Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной - РИА Новости, 05.05.2022

Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:35

2022-05-05T13:35

2022-05-05T13:35

культура

россия

новости культуры

михаил швыдкой

санкции

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что русская культура самодостаточна и что отсутствие западных гастролей - это возможность для нового творчества.Швыдкой отметил, что вызовы русской культуре - это не только испытания, но и новые возможности."Подобного рода вызовы русской культуре - это с одной стороны испытание, а с другой стороны - это колоссальная возможность для нового творчества и возможность понять то, как мы будем осмысливать эту ситуацию", - добавил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

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Ольга Фомченкова

россия, новости культуры, михаил швыдкой, санкции