Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной
Спецпредставитель президента Швыдкой назвал русскую культуру самодостаточной
Михаил Швыдкой. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что русская культура самодостаточна и что отсутствие западных гастролей - это возможность для нового творчества.
"Западных гастролей в Европу нет, но дело же не в этом. Культура живет не гастролями, она живет внутренним своим развитием. Русская культура - это одна из тех великих мировых культур, которая самодостаточна, как, например, китайская или индийская", - сказал он.
Швыдкой отметил, что вызовы русской культуре - это не только испытания, но и новые возможности.
"Подобного рода вызовы русской культуре - это с одной стороны испытание, а с другой стороны - это колоссальная возможность для нового творчества и возможность понять то, как мы будем осмысливать эту ситуацию", - добавил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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