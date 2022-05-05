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Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии - РИА Новости, 05.05.2022
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Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии
Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии - РИА Новости, 05.05.2022
Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии
Заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутеррешу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:51
2022-05-05T13:02
в мире
сербия
косово
оон
генеральная ассамблея оон
александр вучич
антониу гутерреш
олаф шольц
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БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутеррешу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром с главой МИД Анналеной Бербок."Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече. &lt;…&gt; Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече", — сказал Вучич журналистам в четверг."Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам. — Прим. ред.), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее", — заявил сербский лидер.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ Москва заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html
https://ria.ru/20220504/evrosoyuz-1786846341.html
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в мире, сербия, косово, оон, генеральная ассамблея оон, александр вучич, антониу гутерреш, олаф шольц, анналена бербок, россия
11:51 05.05.2022 (обновлено: 13:02 05.05.2022)
 
Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии

Вучич: заявление Путина генсеку ООН по аналогии Косово и Донбасса усложнило позицию Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутеррешу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.
Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 20:01
Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово
Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром с главой МИД Анналеной Бербок.
"Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече. <…> Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече", — сказал Вучич журналистам в четверг.
"Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам. — Прим. ред.), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее", — заявил сербский лидер.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 17:13
Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в Евросоюз
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ Москва заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
 
В миреСербияКосовоООНГенеральная Ассамблея ООНАлександр ВучичАнтониу ГутеррешОлаф ШольцАнналена БербокРоссия
 
 
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