https://ria.ru/20220505/kosovo-1786949944.html

Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии

Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии - РИА Новости, 05.05.2022

Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии

Заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутеррешу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:51

2022-05-05T11:51

2022-05-05T13:02

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БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутеррешу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром с главой МИД Анналеной Бербок."Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече. <…> Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече", — сказал Вучич журналистам в четверг."Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам. — Прим. ред.), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее", — заявил сербский лидер.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ Москва заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html

https://ria.ru/20220504/evrosoyuz-1786846341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, оон, генеральная ассамблея оон, александр вучич, антониу гутерреш, олаф шольц, анналена бербок, россия