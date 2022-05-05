11:51 05.05.2022 (обновлено: 13:02 05.05.2022)
Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии
Вучич: заявление Путина генсеку ООН по аналогии Косово и Донбасса усложнило позицию Сербии
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутеррешу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.
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Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром с главой МИД Анналеной Бербок.
"Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече. <…> Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече", — сказал Вучич журналистам в четверг.
"Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам. — Прим. ред.), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее", — заявил сербский лидер.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ Москва заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.