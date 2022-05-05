https://ria.ru/20220505/kosmos-1786910939.html

Космический корабль Crew Dragon покинул МКС

Космический корабль Crew Dragon покинул МКС - РИА Новости, 05.05.2022

Космический корабль Crew Dragon покинул МКС

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек покинул МКС, прямую трансляцию отстыковки ведет НАСА. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:39

2022-05-05T08:39

2022-05-05T08:40

космос - риа наука

наса

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

сша

космос

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек покинул МКС, прямую трансляцию отстыковки ведет НАСА.Корабль отчалил от МКС в 8.20 мск. Планируется, что он приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды почти через сутки - в 07.43 мск пятницы.На борту корабля на Землю возвращаются астронавты НАСА Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер. Они прибыли на МКС в ноябре, став третьей рабочей миссией на МКС корабля Crew Dragon (Crew-3). Экипаж пробыл на МКС почти полгода.После возвращения Crew-3 на МКС остаются россияне Олег Артемьев (командир станции), Сергей Корсаков и Денис Матвеев, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.

https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, сша, космос