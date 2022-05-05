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Космический корабль Crew Dragon покинул МКС - РИА Новости, 05.05.2022
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Космический корабль Crew Dragon покинул МКС
Космический корабль Crew Dragon покинул МКС - РИА Новости, 05.05.2022
Космический корабль Crew Dragon покинул МКС
Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек покинул МКС, прямую трансляцию отстыковки ведет НАСА. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:39
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космос - риа наука
наса
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
сша
космос
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек покинул МКС, прямую трансляцию отстыковки ведет НАСА.Корабль отчалил от МКС в 8.20 мск. Планируется, что он приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды почти через сутки - в 07.43 мск пятницы.На борту корабля на Землю возвращаются астронавты НАСА Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер. Они прибыли на МКС в ноябре, став третьей рабочей миссией на МКС корабля Crew Dragon (Crew-3). Экипаж пробыл на МКС почти полгода.После возвращения Crew-3 на МКС остаются россияне Олег Артемьев (командир станции), Сергей Корсаков и Денис Матвеев, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.
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космос - риа наука, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, сша, космос
08:39 05.05.2022 (обновлено: 08:40 05.05.2022)
 
Космический корабль Crew Dragon покинул МКС

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек покинул МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек покинул МКС, прямую трансляцию отстыковки ведет НАСА.
Корабль отчалил от МКС в 8.20 мск. Планируется, что он приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды почти через сутки - в 07.43 мск пятницы.
На борту корабля на Землю возвращаются астронавты НАСА Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер. Они прибыли на МКС в ноябре, став третьей рабочей миссией на МКС корабля Crew Dragon (Crew-3). Экипаж пробыл на МКС почти полгода.
После возвращения Crew-3 на МКС остаются россияне Олег Артемьев (командир станции), Сергей Корсаков и Денис Матвеев, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 18:07
НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
 
Космос - РИА НаукаНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXСШАКосмос
 
 
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