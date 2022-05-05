https://ria.ru/20220505/koronavirus-1786938160.html
В Москве за сутки госпитализировали 164 пациента COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 164 пациента COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 164 пациента COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 393 случая COVID-19, 16 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:09
2022-05-05T11:09
2022-05-05T11:09
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 393 случая COVID-19, 16 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 393, госпитализировано - 164 человека, выздоровело - 622 человека, 16 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 282 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 762 412 случая коронавируса, выздоровели 2 570 999 человек, умерли 43 332 человека.
https://ria.ru/20220505/koronavirus-1786937477.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 164 пациента COVID-19
В Москве за сутки выявили 393 новых случая COVID-19, умерло 16 человек