https://ria.ru/20220505/koronavirus-1786938160.html

В Москве за сутки госпитализировали 164 пациента COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 164 пациента COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 164 пациента COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 393 случая COVID-19, 16 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:09

2022-05-05T11:09

2022-05-05T11:09

распространение коронавируса

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 393 случая COVID-19, 16 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 393, госпитализировано - 164 человека, выздоровело - 622 человека, 16 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 282 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 762 412 случая коронавируса, выздоровели 2 570 999 человек, умерли 43 332 человека.

https://ria.ru/20220505/koronavirus-1786937477.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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