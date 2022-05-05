https://ria.ru/20220505/koronavirus-1786937477.html
В России за сутки госпитализировали 3248 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3248 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2022
В России за сутки госпитализировали 3248 пациентов с COVID-19
Более 3,2 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в России за сутки, это на 132,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:08
2022-05-05T11:08
2022-05-05T11:08
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в России за сутки, это на 132,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 5 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3248 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 132,3%", - говорится в сообщении."Выявлено 5011 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 139 человек", - говорится в сообщении.За тот же период выздоровели 8723 человека, что на 30,9% больше по сравнению с 4 мая.Рост числа госпитализаций отмечен в 66 регионах, снижение - в 12, ситуация не изменилась в семи субъектах страны.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В России за сутки госпитализировали 3248 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 5011 новых случаев COVID-19, умерли 139 человек
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Более 3,2 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в России за сутки, это на 132,3% больше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 5 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3248 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 132,3%", - говорится в сообщении.
"Выявлено 5011 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 139 человек", - говорится в сообщении.
За тот же период выздоровели 8723 человека, что на 30,9% больше по сравнению с 4 мая.
Рост числа госпитализаций отмечен в 66 регионах, снижение - в 12, ситуация не изменилась в семи субъектах страны.