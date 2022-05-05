https://ria.ru/20220505/koronavirus-1786937477.html

В России за сутки госпитализировали 3248 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3248 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2022

В России за сутки госпитализировали 3248 пациентов с COVID-19

Более 3,2 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в России за сутки, это на 132,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:08

2022-05-05T11:08

2022-05-05T11:08

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в России за сутки, это на 132,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 5 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3248 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 132,3%", - говорится в сообщении."Выявлено 5011 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 139 человек", - говорится в сообщении.За тот же период выздоровели 8723 человека, что на 30,9% больше по сравнению с 4 мая.Рост числа госпитализаций отмечен в 66 регионах, снижение - в 12, ситуация не изменилась в семи субъектах страны.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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