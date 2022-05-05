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Производитель кофе Paulig завершил продажу бизнеса в России - РИА Новости, 05.05.2022
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Производитель кофе Paulig завершил продажу бизнеса в России
Производитель кофе Paulig завершил продажу бизнеса в России - РИА Новости, 05.05.2022
Производитель кофе Paulig завершил продажу бизнеса в России
Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России, сообщается на официальном сайте компании. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:57
2022-05-05T20:33
экономика
тверь
индия
россия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России, сообщается на официальном сайте компании.Paulig Group, которая ранее приняла решение покинуть российский рынок, передала свой местный актив. Новым владельцем завода по обжарке кофе в Твери стал топ-менеджер Milagro и гражданин Индии Викас Сои.Бренд Paulig уйдет с российского рынка в ближайшие месяцы. Поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев.В прошлом году на Россию приходилось менее пяти процентов выручки компании, поэтому продажа не окажет заметного влияния на прогнозы Paulig для остальных подразделений, уточняется в релизе.Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также несколько компаний и сервисов приостановили работу в стране либо заявили об уходе с рынка.
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экономика, тверь, индия, россия
15:57 05.05.2022 (обновлено: 20:33 05.05.2022)
 
Производитель кофе Paulig завершил продажу бизнеса в России

Производитель кофе Paulig закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России

© Фото : PauligФинский производитель кофе Paulig
Финский производитель кофе Paulig - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Paulig
Финский производитель кофе Paulig
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России, сообщается на официальном сайте компании.
Paulig Group, которая ранее приняла решение покинуть российский рынок, передала свой местный актив. Новым владельцем завода по обжарке кофе в Твери стал топ-менеджер Milagro и гражданин Индии Викас Сои.
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Бренд Paulig уйдет с российского рынка в ближайшие месяцы. Поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев.
В прошлом году на Россию приходилось менее пяти процентов выручки компании, поэтому продажа не окажет заметного влияния на прогнозы Paulig для остальных подразделений, уточняется в релизе.
Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также несколько компаний и сервисов приостановили работу в стране либо заявили об уходе с рынка.
 
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