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Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде - РИА Новости, 05.05.2022
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Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде
Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде - РИА Новости, 05.05.2022
Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде
Распространяемые в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы обнаружении в питьевой воде возбудителей холеры не соответствует действительности,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:52
2022-05-05T10:52
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
холера
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Распространяемые в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы обнаружении в питьевой воде возбудителей холеры не соответствует действительности, Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации ведомства, в мессенджерах и социальных сетях активно распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры – в аудиосообщении женский голос просит предупредить родственников, друзей и знакомых об опасности и ни в коем случае не пить воду из крана, фильтров и чистых ключей.Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. Возбудители холеры в пробах не выявлены, подчеркнули в ведомстве.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, холера
10:52 05.05.2022
 
Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде

Роспотребнадзор опроверг сообщения в соцсетях об обнаружении в воде возбудителей холеры

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПроверка качества воды
Проверка качества воды - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Распространяемые в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы обнаружении в питьевой воде возбудителей холеры не соответствует действительности, Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, в мессенджерах и социальных сетях активно распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры – в аудиосообщении женский голос просит предупредить родственников, друзей и знакомых об опасности и ни в коем случае не пить воду из крана, фильтров и чистых ключей.
"Распространяемая информация о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. Возбудители холеры в пробах не выявлены, подчеркнули в ведомстве.
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