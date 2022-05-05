https://ria.ru/20220505/kholera-1786932614.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде
Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде - РИА Новости, 05.05.2022
Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде
Распространяемые в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы обнаружении в питьевой воде возбудителей холеры не соответствует действительности,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:52
2022-05-05T10:52
2022-05-05T10:52
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
холера
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Распространяемые в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы обнаружении в питьевой воде возбудителей холеры не соответствует действительности, Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации ведомства, в мессенджерах и социальных сетях активно распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры – в аудиосообщении женский голос просит предупредить родственников, друзей и знакомых об опасности и ни в коем случае не пить воду из крана, фильтров и чистых ключей.Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. Возбудители холеры в пробах не выявлены, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220505/kholera-1786913375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, холера
Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде
Роспотребнадзор опроверг сообщения в соцсетях об обнаружении в воде возбудителей холеры