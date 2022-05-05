https://ria.ru/20220505/kholera-1786932614.html

Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде

Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде - РИА Новости, 05.05.2022

Роспотребнадзор опроверг сообщения о возбудителях холеры в питьевой воде

Распространяемые в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы обнаружении в питьевой воде возбудителей холеры не соответствует действительности,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:52

2022-05-05T10:52

2022-05-05T10:52

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

холера

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Распространяемые в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы обнаружении в питьевой воде возбудителей холеры не соответствует действительности, Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации ведомства, в мессенджерах и социальных сетях активно распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры – в аудиосообщении женский голос просит предупредить родственников, друзей и знакомых об опасности и ни в коем случае не пить воду из крана, фильтров и чистых ключей.Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения, регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. Возбудители холеры в пробах не выявлены, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220505/kholera-1786913375.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, холера