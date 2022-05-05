https://ria.ru/20220505/kholera-1786913375.html

Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры

Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры - РИА Новости, 05.05.2022

Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры

Случаев холеры в России в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:05

2022-05-05T09:05

2022-05-05T09:14

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

холера

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Случаев холеры в России в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019-2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось", - говорится в сообщении.В Европейском регионе, в том числе в граничащих с Россией странах, регистрируются завозные случаи заболевания, уточнили в ведомстве. За последние 10 лет сообщалось о случаях завоза опасной инфекционной болезни на территорию Великобритании, Франции, Финляндии, Испании, Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Норвегии, Швейцарии, Чехии и Казахстана, отметили в пресс-службе.Холера продолжает оставаться одной из актуальных и имеющих международное значение опасных инфекционных болезней, единичные случаи и вспышки которой рассматриваются как чрезвычайная ситуация. За последние 10 лет в мире было зарегистрировано более 4,5 миллиона больных холерой в 97 странах, подчеркнули в пресс-службе.Для купирования рисков, связанных с холерой, Роспотребнадзор проводит регулярные мониторинговые мероприятия, включающие в том числе исследования проб воды из открытых водоемов, а также исследования биоматериалов от больных с симптомами острых кишечных инфекций.Ранее Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, предусматривающее усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.

https://ria.ru/20211101/invitro-epidemics-1756645839.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), холера