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Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры - РИА Новости, 05.05.2022
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Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры
Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры - РИА Новости, 05.05.2022
Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры
Случаев холеры в России в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:05
2022-05-05T09:14
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
холера
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Случаев холеры в России в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019-2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось", - говорится в сообщении.В Европейском регионе, в том числе в граничащих с Россией странах, регистрируются завозные случаи заболевания, уточнили в ведомстве. За последние 10 лет сообщалось о случаях завоза опасной инфекционной болезни на территорию Великобритании, Франции, Финляндии, Испании, Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Норвегии, Швейцарии, Чехии и Казахстана, отметили в пресс-службе.Холера продолжает оставаться одной из актуальных и имеющих международное значение опасных инфекционных болезней, единичные случаи и вспышки которой рассматриваются как чрезвычайная ситуация. За последние 10 лет в мире было зарегистрировано более 4,5 миллиона больных холерой в 97 странах, подчеркнули в пресс-службе.Для купирования рисков, связанных с холерой, Роспотребнадзор проводит регулярные мониторинговые мероприятия, включающие в том числе исследования проб воды из открытых водоемов, а также исследования биоматериалов от больных с симптомами острых кишечных инфекций.Ранее Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, предусматривающее усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), холера
09:05 05.05.2022 (обновлено: 09:14 05.05.2022)
 
Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры

Роспотребнадзор: в России с 2019 года не зафиксировано случаев заболевания холерой

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Depositphotos / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Случаев холеры в России в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019-2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось", - говорится в сообщении.
В Европейском регионе, в том числе в граничащих с Россией странах, регистрируются завозные случаи заболевания, уточнили в ведомстве. За последние 10 лет сообщалось о случаях завоза опасной инфекционной болезни на территорию Великобритании, Франции, Финляндии, Испании, Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Норвегии, Швейцарии, Чехии и Казахстана, отметили в пресс-службе.
Холера продолжает оставаться одной из актуальных и имеющих международное значение опасных инфекционных болезней, единичные случаи и вспышки которой рассматриваются как чрезвычайная ситуация. За последние 10 лет в мире было зарегистрировано более 4,5 миллиона больных холерой в 97 странах, подчеркнули в пресс-службе.
Для купирования рисков, связанных с холерой, Роспотребнадзор проводит регулярные мониторинговые мероприятия, включающие в том числе исследования проб воды из открытых водоемов, а также исследования биоматериалов от больных с симптомами острых кишечных инфекций.
Ранее Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, предусматривающее усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.
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