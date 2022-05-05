09:05 05.05.2022 (обновлено: 09:14 05.05.2022)
Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев холеры
Роспотребнадзор: в России с 2019 года не зафиксировано случаев заболевания холерой
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Случаев холеры в России в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019-2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось", - говорится в сообщении.
В Европейском регионе, в том числе в граничащих с Россией странах, регистрируются завозные случаи заболевания, уточнили в ведомстве. За последние 10 лет сообщалось о случаях завоза опасной инфекционной болезни на территорию Великобритании, Франции, Финляндии, Испании, Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Норвегии, Швейцарии, Чехии и Казахстана, отметили в пресс-службе.
Холера продолжает оставаться одной из актуальных и имеющих международное значение опасных инфекционных болезней, единичные случаи и вспышки которой рассматриваются как чрезвычайная ситуация. За последние 10 лет в мире было зарегистрировано более 4,5 миллиона больных холерой в 97 странах, подчеркнули в пресс-службе.
Для купирования рисков, связанных с холерой, Роспотребнадзор проводит регулярные мониторинговые мероприятия, включающие в том числе исследования проб воды из открытых водоемов, а также исследования биоматериалов от больных с симптомами острых кишечных инфекций.
Ранее Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, предусматривающее усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.
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