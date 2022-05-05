https://ria.ru/20220505/gezoprovod-1786961675.html

"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2"

"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.05.2022

"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2"

Если Германия решит ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой, а начало... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:17

2022-05-05T12:17

2022-05-05T17:04

экономика

россия

газпром

северный поток — 2

германия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Если Германия решит ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой, а начало включения в работу второй морской нитки газопровода возможно будет не ранее 2028 года, сообщил "Газпром".Компания ранее в четверг также заявила, что решила пока задействовать избыточные российские сухопутные мощности "Северного потока — 2" для развития газоснабжения северо-запада России."В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток — 2" возможно будет не ранее 2028 года", — говорится на канале "Газпрома" в мессенджере Telegram.

https://ria.ru/20220302/gazoprovod-1776019136.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпром, северный поток — 2, германия