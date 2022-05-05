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"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.05.2022
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"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2"
"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.05.2022
"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2"
Если Германия решит ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой, а начало... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:17
2022-05-05T17:04
экономика
россия
газпром
северный поток — 2
германия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Если Германия решит ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой, а начало включения в работу второй морской нитки газопровода возможно будет не ранее 2028 года, сообщил "Газпром".Компания ранее в четверг также заявила, что решила пока задействовать избыточные российские сухопутные мощности "Северного потока — 2" для развития газоснабжения северо-запада России."В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток — 2" возможно будет не ранее 2028 года", — говорится на канале "Газпрома" в мессенджере Telegram.
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экономика, россия, газпром, северный поток — 2, германия
12:17 05.05.2022 (обновлено: 17:04 05.05.2022)
 
"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2"

"Газпром": начало работы второй нитки "Северного потока — 2" возможно не ранее 2028 года

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Если Германия решит ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой, а начало включения в работу второй морской нитки газопровода возможно будет не ранее 2028 года, сообщил "Газпром".
Компания ранее в четверг также заявила, что решила пока задействовать избыточные российские сухопутные мощности "Северного потока — 2" для развития газоснабжения северо-запада России.
"В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток — 2" возможно будет не ранее 2028 года", — говорится на канале "Газпрома" в мессенджере Telegram.
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