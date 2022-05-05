12:17 05.05.2022 (обновлено: 17:04 05.05.2022)
"Газпром" уточнил сроки возможного начала работы "Северного потока — 2"
"Газпром": начало работы второй нитки "Северного потока — 2" возможно не ранее 2028 года
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Если Германия решит ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой, а начало включения в работу второй морской нитки газопровода возможно будет не ранее 2028 года, сообщил "Газпром".
Компания ранее в четверг также заявила, что решила пока задействовать избыточные российские сухопутные мощности "Северного потока — 2" для развития газоснабжения северо-запада России.
"В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода "Северный поток — 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток — 2" возможно будет не ранее 2028 года", — говорится на канале "Газпрома" в мессенджере Telegram.