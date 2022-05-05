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Дрозденко прокомментировал решение "Газпрома" по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 05.05.2022
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Дрозденко прокомментировал решение "Газпрома" по "Северному потоку — 2"
Дрозденко прокомментировал решение "Газпрома" по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 05.05.2022
Дрозденко прокомментировал решение "Газпрома" по "Северному потоку — 2"
Решение "Газпрома" по использованию российских сухопутных мощностей газопровода "Северный поток — 2" ускорит не только газификацию частных домохозяйств, но и... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:06
2022-05-05T17:00
экономика
северный поток — 2
газпром
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Решение "Газпрома" по использованию российских сухопутных мощностей газопровода "Северный поток — 2" ускорит не только газификацию частных домохозяйств, но и реализацию ряда инвестиционных проектов в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Ранее сообщалось, что из-за простоя морской части газопровода "Северный поток — 2" и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" решил задействовать избыточные российские сухопутные мощности проекта для развития газоснабжения северо-запада России."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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экономика, северный поток — 2, газпром, александр дрозденко
16:06 05.05.2022 (обновлено: 17:00 05.05.2022)
 
Дрозденко прокомментировал решение "Газпрома" по "Северному потоку — 2"

Дрозденко: решение по "Северному потоку — 2" ускорит реализацию инвестпроектов в области

© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Решение "Газпрома" по использованию российских сухопутных мощностей газопровода "Северный поток — 2" ускорит не только газификацию частных домохозяйств, но и реализацию ряда инвестиционных проектов в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее сообщалось, что из-за простоя морской части газопровода "Северный поток — 2" и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" решил задействовать избыточные российские сухопутные мощности проекта для развития газоснабжения северо-запада России.

"В Ленинградской области есть территории, где готовы принять газ опережающими темпами. Речь идет как о газификации частных домохозяйств, так и об использовании инфраструктуры "Северного потока — 2" для ускорения реализации ряда инвестиционных проектов в регионе", — отметил Дрозденко, слова которого приводит его пресс-служба.

"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.
Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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ЭкономикаСеверный поток — 2ГазпромАлександр Дрозденко
 
 
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