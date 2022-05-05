https://ria.ru/20220505/gazoprovod-1787031967.html

Дрозденко прокомментировал решение "Газпрома" по "Северному потоку — 2"

Дрозденко прокомментировал решение "Газпрома" по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 05.05.2022

Дрозденко прокомментировал решение "Газпрома" по "Северному потоку — 2"

Решение "Газпрома" по использованию российских сухопутных мощностей газопровода "Северный поток — 2" ускорит не только газификацию частных домохозяйств, но и... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:06

2022-05-05T16:06

2022-05-05T17:00

экономика

северный поток — 2

газпром

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Решение "Газпрома" по использованию российских сухопутных мощностей газопровода "Северный поток — 2" ускорит не только газификацию частных домохозяйств, но и реализацию ряда инвестиционных проектов в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Ранее сообщалось, что из-за простоя морской части газопровода "Северный поток — 2" и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" решил задействовать избыточные российские сухопутные мощности проекта для развития газоснабжения северо-запада России."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

https://ria.ru/20220505/gezoprovod-1786961675.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, северный поток — 2, газпром, александр дрозденко