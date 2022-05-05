https://ria.ru/20220505/gazoprovod-1786953548.html

"Газпром" придумал, как использовать мощности "Северного потока — 2"

"Газпром" придумал, как использовать мощности "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.05.2022

"Газпром" придумал, как использовать мощности "Северного потока — 2"

"Газпром" решил использовать мощности сухопутной части "Северного потока — 2" для газоснабжения северо-запада России, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:59

2022-05-05T11:59

2022-05-05T20:41

экономика

газпром

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. "Газпром" решил использовать мощности сухопутной части "Северного потока — 2" для газоснабжения северо-запада России, сообщается в официальном Telegram-канале компании."В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток — 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток — 2" для развития газоснабжения регионов северо-запада", — говорится в публикации.Если Германия решит ввести морскую часть газопровода в эксплуатацию, то можно будет подключить только одну нитку, а вторая заработает не раньше 2028 года, добавили в компании."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство завершилось в сентябре прошлого года, к декабрю он был полностью готов к эксплуатации. Газопровод должен был ежегодно перекачивать 55 миллиардов кубометров газа, но после начала российской спецоперации на Украине власти Германии остановили сертификацию. Как заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, проект фактически заморожен.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад объявил о новых санкциях, в Европе заговорили об эмбарго на российские энергоресурсы, хотя власти многих стран признают, что не могут отказаться от импорта газа.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Москва ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях.

https://ria.ru/20220430/germaniya-1786359656.html

https://ria.ru/20220302/gazoprovod-1776019136.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, северный поток — 2, россия