https://ria.ru/20220505/finlyandiya-1787002773.html

Финляндия продлила ковид-ограничения на границе с Россией

Финляндия продлила ковид-ограничения на границе с Россией - РИА Новости, 05.05.2022

Финляндия продлила ковид-ограничения на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 5 июня, сообщает кабмин страны. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:10

2022-05-05T15:10

2022-05-05T15:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая — РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 5 июня, сообщает кабмин страны."Эпидемия инфекционного заболевания Covid-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года", — говорится в релизе.Уточняется, что сейчас въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских препаратов среди них нет. Чтобы попасть в страну, гражданам РФ необходимы основания: это может быть учеба, работа, встреча с родственниками, личные причины (свадьба, рождение ребенка, близкие отношения с гражданином Финляндии) или наличие ВНЖ.

https://ria.ru/20220504/pekin-1786822252.html

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Ольга Кабанова

финляндия, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, туризм, туристы