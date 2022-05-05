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Финляндия продлила ковид-ограничения на границе с Россией - РИА Новости, 05.05.2022
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Туризм
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Финляндия продлила ковид-ограничения на границе с Россией
Финляндия продлила ковид-ограничения на границе с Россией - РИА Новости, 05.05.2022
Финляндия продлила ковид-ограничения на границе с Россией
Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 5 июня, сообщает кабмин страны. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:10
2022-05-05T15:10
туризм
финляндия
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
туризм
туристы
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая — РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 5 июня, сообщает кабмин страны."Эпидемия инфекционного заболевания Covid-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года", — говорится в релизе.Уточняется, что сейчас въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских препаратов среди них нет. Чтобы попасть в страну, гражданам РФ необходимы основания: это может быть учеба, работа, встреча с родственниками, личные причины (свадьба, рождение ребенка, близкие отношения с гражданином Финляндии) или наличие ВНЖ.
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финляндия, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, туризм, туристы
15:10 05.05.2022
 
Финляндия продлила ковид-ограничения на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения по COVID-19 на границе с Россией до 5 июня

© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкФинские пограничники на российско-финской границе
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая — РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 5 июня, сообщает кабмин страны.
"Эпидемия инфекционного заболевания Covid-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года", — говорится в релизе.
Уточняется, что сейчас въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских препаратов среди них нет.
Чтобы попасть в страну, гражданам РФ необходимы основания: это может быть учеба, работа, встреча с родственниками, личные причины (свадьба, рождение ребенка, близкие отношения с гражданином Финляндии) или наличие ВНЖ.
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