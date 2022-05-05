https://ria.ru/20220505/evakuatsiya-1787095238.html

Россия за сутки эвакуировала более 15 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за сутки эвакуировала более 15 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022

Россия за сутки эвакуировала более 15 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

За прошедшие сутки в Россию из опасных районов ЛНР, ДНР и подконтрольных Киеву территорий Украины эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка, сообщил РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:56

2022-05-05T21:56

2022-05-05T21:56

обострение ситуации в днр и лнр

михаил мизинцев

россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки в Россию из опасных районов ЛНР, ДНР и подконтрольных Киеву территорий Украины эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 129 955 человек, из которых 201 350 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 146 642 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе – 2 051 за прошедшие сутки", - сообщил Мизинцев.Генерал напомнил, что в регионах России продолжают работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, оснащенных всем необходимым, с местами для отдыха и горячим питанием. Специалисты пунктов оказывают беженцам оперативную индивидуальную помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детсадах и школах, а также предоставлением положенных социальных выплат.Сто пятнадцать граждан Украины за прошедшие сутки изъявили желание эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений более 2,7 миллиона, заявил Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации от украинских граждан поступило 115 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что всего в базе данных 2 754 677 таких обращений из 2 133 населенных пунктов Украины.По его словам, значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации России.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

михаил мизинцев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире