https://ria.ru/20220505/evakuatsiya-1787095238.html
Россия за сутки эвакуировала более 15 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала более 15 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022
Россия за сутки эвакуировала более 15 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
За прошедшие сутки в Россию из опасных районов ЛНР, ДНР и подконтрольных Киеву территорий Украины эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка, сообщил РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:56
2022-05-05T21:56
2022-05-05T21:56
обострение ситуации в днр и лнр
михаил мизинцев
россия
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779732104_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_4331b509d4b7af833bbe4630dc08ffe9.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки в Россию из опасных районов ЛНР, ДНР и подконтрольных Киеву территорий Украины эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 129 955 человек, из которых 201 350 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 146 642 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе – 2 051 за прошедшие сутки", - сообщил Мизинцев.Генерал напомнил, что в регионах России продолжают работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, оснащенных всем необходимым, с местами для отдыха и горячим питанием. Специалисты пунктов оказывают беженцам оперативную индивидуальную помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детсадах и школах, а также предоставлением положенных социальных выплат.Сто пятнадцать граждан Украины за прошедшие сутки изъявили желание эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений более 2,7 миллиона, заявил Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации от украинских граждан поступило 115 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что всего в базе данных 2 754 677 таких обращений из 2 133 населенных пунктов Украины.По его словам, значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации России.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779732104_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_f9fdbba8df4b223429302b21d36e2ac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мизинцев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире
Россия за сутки эвакуировала более 15 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала более 15 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки в Россию из опасных районов ЛНР, ДНР и подконтрольных Киеву территорий Украины эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом
, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины
на территорию Российской Федерации эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 129 955 человек, из которых 201 350 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 146 642 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе – 2 051 за прошедшие сутки", - сообщил Мизинцев.
Генерал напомнил, что в регионах России
продолжают работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, оснащенных всем необходимым, с местами для отдыха и горячим питанием. Специалисты пунктов оказывают беженцам оперативную индивидуальную помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детсадах и школах, а также предоставлением положенных социальных выплат.
Сто пятнадцать граждан Украины за прошедшие сутки изъявили желание эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений более 2,7 миллиона, заявил Михаил Мизинцев
.
"За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации от украинских граждан поступило 115 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что всего в базе данных 2 754 677 таких обращений из 2 133 населенных пунктов Украины.
По его словам, значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации России.